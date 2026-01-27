Gobernación de Panamá refuerza vínculos con la comunidad salesiana en su centenario

Gobernación de Panamá se une a las festividades de Don Bosco con donaciones

• La iniciativa busca fortalecer la cooperación entre la Gobernación de Panamá y la Basílica Menor Don Bosco en el marco del centenario de la Arquidiócesis.

(27/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Durante las celebraciones de la Novena y Fiesta de San Juan Bosco en el mes de enero, los colaboradores de la Gobernación de Panamá realizaron una donación de canastas de alimentos. Esta iniciativa solidaria se enmarca en las festividades dedicadas al santo de los jóvenes, uniendo a los feligreses de la institución en una manifestación de fe y apoyo comunitario.

Con esta ofrenda, la Gobernación de Panamá refuerza los vínculos de cooperación existentes con la Basílica Menor Don Bosco. Este año, la festividad cobra un significado especial bajo el lema “Con Don Bosco y María, creyentes y libres para servir”, atrayendo a miles de seguidores que mantienen viva la devoción por la figura de San Juan Bosco.

La gobernadora Mayín Correa resaltó la importancia del acto, señalando que estas ofrendas representan una súplica para que se multipliquen en paz, prosperidad, amor y salud para la población.

Contexto histórico y social

La participación de la institución coincide con hitos relevantes para la comunidad religiosa en el país, como el centenario de la Arquidiócesis de Panamá. Asimismo, se conmemoran los 150 años de los salesianos cooperadores a nivel global y 119 años de labor ininterrumpida en territorio panameño.

El trabajo de la congregación en Panamá ha sido fundamental para la atención y formación de niños y jóvenes durante más de un siglo, labor que la Gobernación de Panamá reconoce a través de estas acciones de apoyo social.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: