Gobernación de Panamá honra el legado institucional de Belisario Porras

Panamá conmemora los 83 años del fallecimiento de Belisario Porras con emotivo homenaje

Autoridades y estudiantes rindieron homenaje al expresidente Belisario Porras, fundador del Registro Público y arquitecto de la democracia panameña.

En el aniversario de su muerte, Belisario Porras fue recordado como el estadista modelo de Panamá por su impacto duradero en las instituciones del país.

(28/Ago/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá.- La Gobernación de Panamá, en colaboración con la Fundación Belisario Porras, conmemoró el 83 aniversario de la desaparición física del tres veces presidente de la República, Belisario Porras Barahona, con un acto solemne que reunió autoridades, estudiantes y representantes diplomáticos.

La ceremonia, celebrada en honor al legado del Dr. Porras, contó con la presencia de directores de entidades públicas, el embajador de España, Guzmán Palacios Fernández, y alumnos de la Escuela Primaria Belisario Porras. Durante el evento, la gobernadora de la provincia de Panamá, Mayín Correa, destacó la figura del expresidente como “el estadista modelo de toda la nacionalidad panameña”, subrayando su papel en la creación de instituciones fundamentales para el desarrollo democrático del país.

Entre los aportes más relevantes del Dr. Porras, Correa resaltó la fundación del Registro Público en 1912, una institución que permite a los ciudadanos registrar legalmente sus bienes y herencias, y que continúa siendo pilar de la seguridad jurídica nacional.

El homenaje reafirma el compromiso de las autoridades panameñas con la memoria histórica y el reconocimiento de quienes sentaron las bases del Panamá moderno. La figura de Belisario Porras, símbolo de visión institucional y progreso, sigue inspirando a nuevas generaciones.