Gobernación de Panamá realiza la primera juramentación de ciudadanos de 2026

Un total de 37 profesionales completan su juramentación de ciudadanos en la provincia de Panamá

• La gobernadora Mayín Correa presidió el acto oficial donde personas de 17 nacionalidades formalizaron su compromiso con la nación panameña.

(29/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- En una ceremonia oficial que marca el inicio de los actos protocolares de naturalización del año, la gobernadora de la provincia de Panamá, Mayín Correa, presidió la primera juramentación de ciudadanos que han culminado con éxito su proceso de nacionalización. Durante el evento, un grupo de 37 personas de diversas procedencias juró lealtad a la bandera panameña, integrándose formalmente a la sociedad como nuevos compatriotas.

Compromiso con el desarrollo nacional

La gobernadora Correa aprovechó la oportunidad para expresar su satisfacción al recibir a este grupo de profesionales, quienes se desempeñan en múltiples sectores productivos. En su intervención, la funcionaria enfatizó la importancia de la responsabilidad civil que adquieren los nuevos nacionales. «Como ciudadanos deben colaborar con nuestra nación para hacerla más grande y contribuir a su desarrollo económico», señaló Correa, subrayando que la elección de Panamá como nueva patria conlleva el deber de trabajar por el progreso del país.

El acto contó con la presencia de Tania Chen Guillén, actual Notaria Segunda del circuito de Panamá, quien fungió como testigo de honor. Chen Guillén manifestó su conmoción ante el sentimiento patriótico de los presentes, indicando que la alegría de los juramentados resultó profundamente inspiradora durante el desarrollo de la ceremonia oficial.

Diversidad de nacionalidades y testimonios

La juramentación de ciudadanos de este periodo reflejó una amplia diversidad geográfica, integrando a personas provenientes de 17 países distintos. Entre los testimonios destacados se encontró el de Juan Jácome Sierra, de origen colombiano y residente en el territorio nacional desde hace más de 13 años. Jácome Sierra expresó que este momento representaba la culminación de un anhelo que mantenía desde su infancia, celebrando finalmente su identidad como panameño.

En cuanto a la distribución por países de origen, la ceremonia contó con la participación mayoritaria de venezolanos (9) y colombianos (6), seguidos por ciudadanos de Honduras (3) e India (3). También se integraron al padrón nacional nacionales de Estados Unidos (2), República Dominicana (2) y Costa Rica (2). El grupo se completó con un representante por cada una de las siguientes naciones: Argentina, Cuba, Ecuador, España, Francia, Italia, Jordania, México, Perú y Siria.

