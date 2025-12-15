Plaza Porras se ilumina con la Navidad de la Gobernación de Panamá y muestra de diseño istmeño

Gobernación de Panamá continúa con actividades navideñas en Plaza Porras

• Cientos de personas disfrutaron este viernes de la exhibición de autos modificados, exposición canina y música de banda organizada por la entidad en la Plaza Porras, como parte de sus atractivos navideños.

(15/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Gobernación de Panamá continúa con sus actividades de temporada, atrayendo a nacionales y extranjeros a las inmediaciones de la Plaza Porras con una variada agenda de entretenimiento. La noche de este viernes, los asistentes disfrutaron de una exhibición de autos modificados, exposición de caninos y la presentación de una banda musical, eventos que la entidad ofrece cada semana.

La Vicegobernadora Yesenia Sánchez señaló que la Gobernación de Panamá abre sus puertas a la población, ofreciendo momentos de sana diversión con diferentes atractivos. En esta ocasión, los autos presentados captaron la atención de grandes y chicos.

‘Un siglo de historia, una navidad de tradiciones’

Como parte del programa «Un siglo de historia, una navidad de tradiciones», la Plaza Porras se mantiene iluminada durante la noche. Además, el edificio de la Gobernación de Panamá alberga la segunda exhibición de mesas denominada “La elegancia de la Navidad, puesta a la mesa”, que presenta modelos de diseñadores istmeños con ideas para adornar las mesas durante la temporada navideña.

Alberto Domínguez, propietario de uno de los autos modificados en la exhibición, destacó que la Navidad es un momento para dar la oportunidad de soñar, sonreír, tener esperanza y motivar a los más pequeños, inspirándolos a desear un auto como los expuestos.

Actuación musical y participación

La actividad nocturna contó con la participación de la banda musical del Colegio Dr. Alfredo Cantón de San Miguelito, que deleitó a los presentes con diferentes ritmos. La Gobernación de Panamá mantiene estas actividades con el objetivo de fomentar el esparcimiento familiar y el encuentro ciudadano en el marco de las celebraciones de fin de año.

