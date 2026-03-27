Gobernadora Mayín Correa juramenta a 50 nuevos ciudadanos panameños

Mayín Correa destaca aporte de nuevos naturalizados al desarrollo de Panamá

• Durante el acto protocolar, se resaltó la importancia de la colaboración de los nuevos panameños para fortalecer la economía y el crecimiento de la nación .

(27/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Gobernadora Mayín Correa juramentó este viernes a un grupo de 50 ciudadanos que completaron formalmente su proceso de nacionalización en la provincia de Panamá. La ceremonia marca la culminación de un trámite legal que otorga a estos nuevos panameños la seguridad jurídica necesaria para colaborar plenamente con el desarrollo del país.

Durante su intervención, la Gobernadora Mayín Correa expresó que resulta sumamente grato dar la bienvenida a profesionales de variadas disciplinas que han decidido adoptar a Panamá como su patria definitiva. Correa subrayó que, al legalizar su estatus, estas personas ahora cuentan con la facultad ciudadana de contribuir activamente al crecimiento económico y al engrandecimiento de la nación.

Testimonios y significado del acto

El evento contó con la participación del periodista de origen cubano Juan Manuel Cao, quien asistió en calidad de testigo de honor. Cao manifestó que esta ceremonia organizada por la gobernación es un reflejo de la generosidad y la alegría que caracteriza la forma de vida del pueblo panameño.

Por otro lado, Lucía Isabel Freites Quintana, ciudadana de origen venezolano con más de dos décadas de residencia en el territorio nacional, compartió su satisfacción al finalizar el proceso de naturalización. Freites destacó que Panamá le ha brindado un entorno cultural afín, resaltando la cordialidad y simpatía de sus habitantes como factores clave para su integración.

Diversidad de nacionalidades

El grupo de nuevos ciudadanos está compuesto por representantes de diversas regiones del mundo, reflejando la multiculturalidad del país. En esta ocasión, la juramentación incluyó a:

• 14 ciudadanos de Venezuela.

• 12 de Colombia.

• 4 de la India.

• 3 de El Salvador.

• 2 representantes por cada país de Costa Rica, Italia, México y Nicaragua.

• Un representante por cada nación de Argentina, Bolivia, Chile, España, Cuba, República Dominicana, Israel, Perú y Uruguay.