Gobierno cumple con obras solicitadas por comunidad de Tambo en Coclé

•Gobierno entrega obras prometidas a la comunidad durante Gira de Trabajo Comunitario.

•Mida entrega ayuda de Programa Agro Solidario y Agro Vida a productores así como toros de leche para pequeños ganaderos

(9/Abr/2021 – web) Panamá.- El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, y su equipo de trabajo entregaron en Tambo, Penonomé, obras y proyectos prometidos en la primera Gira de Trabajo Comunitario (GTC), realizada el 27 de julio de 2019, cumpliendo solicitudes realizadas por la comunidad.

Cortizo Cohen recordó aquella GTC celebrada a inicios de su gobierno y la intensidad y felicidad con que se realizaban esas ayudas antes de la llegada de la pandemia que detuvo este estilo de conversar con la comunidad.

Precisó que en 8 meses de estar en el gobierno se realizaron 11 giras de trabajo que llevaron respuestas a las comunidades, pero que en la actividad de hoy se cumplieron varios compromisos pendientes solicitados por la comunidad.

El gobernante agradeció a la mayoría de panameños que le han expresado su apoyo durante la pandemia. “No he enfrentado esta pandemia solo, soy el Presidente, pero un ser humano … ustedes han respondido al grito de Nito Cortizo de que no me dejen solo … la gran mayoría de panameños y panameñas han estado de mi lado”, señaló.

Entrega de 15 toros de leche

En compañía del ministro de Desarrollo Agropecuario (Mida), Augusto Valderrama, el presidente entregó 15 toros de leche de alta genética que incluye 10 a productores de Coclé y cinco a pequeños ganaderos Capira, en Panamá Oeste.

Los toros de leche entregados forman parte del programa “Un Mejor Semental” que implementa el Gobierno Nacional a través de la Dirección Nacional de Ganadería. Con la entrega de estos toros de las razas Girolando, Gry Lechero, Holstein y Guzerat Lechero, se busca mejorar la genética bovina con el fin de disminuir los costos de producción y aumentar la calidad de los hatos a través de la monta natural.

Apoyo a productores

Una docena de productores coclesanos recibieron B/. 224,775.00 del Programa Panamá Agro Solidario, lo que suma un total de B/. 2,704,075.00 desembolsado en esa provincia y más de B/. 31 millones en todo el país. Con esta ayuda los productores invierten en mejoras pecuarias, bovino de ceba tradicional, cría y semiestabulada, además de la siembra de plátanos, hortalizas varias y pesca artesanal.

También, 12 pequeños productores se beneficiarán con préstamos al 0% de interés en los rubros de bovino de ceba, mejoras agropecuarias y plátano.

El Mida entregó 10 paquetes de herramientas, semillas e insumos del programa Agro Vida que tiene como objetivo la práctica de la agricultura de subsistencias por familias para que cultiven sus propios alimentos.

A través de Agro Vida se han beneficiado a la fecha unas 1,660 familias de áreas vulnerables del país, las cuales han recibido semillas de maíz, poroto, frijol, ñame, yuca, arroz, entre otros.

El Instituto de Seguro Agropecuario (ISA) entregó indemnizaciones a cinco productores de la región por la suma de B/. 23,190.19. En lo que va del año 2021 en la provincia de Coclé ascienden a B/. 1,223.030.72 la suma asegurada correspondiente a rubros agrícolas, pecuarios y complementarios. El ISA ha pagado en concepto de indemnizaciones B/.131,015.82 que corresponden a 27 siniestros ocurridos en los años 2017,2018, 2019 y 2020.

De julio de 2019 a la fecha se ha pagado a productores coclesanos la suma de B/.1,862,935.02, que incluye pagos pendientes desde 2015.

La Autoridad de Recursos Acuático (ARAP) otorgó 1,200 alevines y sacos de alimentos para la escuela C.E.B.G. Barrigón así como dos paquetes de seguridad para pescadores de la Asociación de Pescadores de Puerto Gago.

Meduca y Mides

A través del Meduca se entregó guías didácticas y recursos digitales para estudiantes de la región. En Coclé se entregaron 5,549 guías de orientación para padres y 2,515 tabletas para estudiantes graduandos.

También, se otorgó certificado de “escuelas seguras” a la escuela Simeón Conte Lombardo, con el cual asegura que la entidad educativa cumple con las medidas de bioseguridad para combatir el Covid-19 y ser parte de una próxima reapertura gradual.

A través del Mides, se entregaron 386 mochilas del programa “Mochila Cuidarte”, con lo que se amplía la oferta de atención a la primera infancia en áreas de difícil acceso en el país. También se entregaron activos agrícolas, plantones y pollos del programa “Redes Territoriales” para beneficio de pobladores de los corregimientos de Toabré y Tulú del distrito de Penonomé, a través del programa “Redes Territoriales” a las políticas de cohesión social cuyo objetivo es reducir la desigualdad y la pobreza mediante la generación de capacidades de la propia comunidad para impulsar el desarrollo social sostenible.

Promesas cumplidas a moradores de Tambo

Entre esas promesas cumplidas se hizo entrega de cocina comedor y una cancha multiuso al C.E.B.G. Mercedes Bustamante, recibidas por la directora del plantel, Griseida Lorenzo.

También, se entregó una nueva aula de informática en la Escuela de Tambo; así como una estación de policía para la comunidad, cumpliendo una promesa elevada en la GTC, celebrada el 27 de julio de 2019.

Por parte de la Dirección de Asistencia Social (DAS) del Ministerio de la Presidencia se entregó dos vehículos tipos Pick-up 4X4 para los corregimientos de Piedras Gordas y camiones volquete para uso de la junta comunal de Río Grande.

Todas estas promesas cumplidas hacen una inversión total de B/.479,831.89.

Otras obras

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) otorgó la orden de proceder a la empresa Inversiones Los Tres, S.A. para la rehabilitación del camino vía La Martillada, que beneficiará a más de 900 personas.

Mientras que la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI) a través de la subadministradora, Arelys González, entregó cinco títulos de propiedad a humildes familias de Antón, beneficiando a más de 30 personas que utilizan los terrenos para vivienda, ganadería y agricultura.

La subadministradora anunció que entre el 13 y 15 de abril próximo se llegará a los primeros 300 hogares coclesanos para llevarles su título de propiedad, visitando casa por casa, guardando las medidas de bioseguridad.

En 2020 se beneficiaron 400 familias de Coclé con sus escrituras otorgadas por ANATI; A pesar de la pandemia, en 2020 se llevó el beneficio de títulos de propiedad a 3 mil 728 familias en todo el país.

Fuente/Foto: Presidencia de la República de Panamá