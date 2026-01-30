Gobierno garantiza la estabilidad laboral en los puertos de Balboa y Cristóbal

Mitradel supervisa transición para asegurar la estabilidad laboral en los puertos

• El Gobierno Nacional, liderado por el presidente José Raúl Mulino, reafirmó el compromiso de proteger las plazas de empleo en las terminales portuarias de Panamá y Colón.

(30/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Gobierno Nacional, bajo la administración del presidente José Raúl Mulino Quintero, ha reafirmado su compromiso con la estabilidad laboral en los puertos de Balboa, en la ciudad de Panamá, y Cristóbal, en la provincia de Colón. A través del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), las autoridades ejecutan un acompañamiento activo en el actual proceso de transición que atraviesan estas terminales, asegurando que el cambio se realice bajo principios de transparencia y respeto estricto a las leyes laborales vigentes.

Compromiso presidencial con el sector portuario

El mandatario panameño envió un mensaje de tranquilidad a la fuerza laboral del sector logístico, enfatizando que el capital humano es el activo principal de las operaciones portuarias. Durante su intervención, el presidente Mulino fue categórico al declarar que las fuentes de empleo están plenamente aseguradas y descartó la posibilidad de cesantías. «No se producirán despidos», afirmó el jefe del Ejecutivo, buscando llevar calma a los colaboradores y sus respectivos núcleos familiares.

Este respaldo gubernamental busca mantener la continuidad operativa y la paz social en uno de los pilares más importantes de la economía nacional, garantizando que los derechos adquiridos de los trabajadores no se vean afectados por los procesos administrativos de transición.

Supervisión institucional y cumplimiento legal

Para materializar este acompañamiento, la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz de Cedeño, realizó recorridos presenciales desde tempranas horas en el puerto de Balboa. La titular de la cartera laboral tiene programado trasladarse igualmente a las instalaciones en Colón para supervisar de primera mano que se cumplan las normativas contenidas en el Código de Trabajo.

La estrategia de supervisión no es aislada, ya que forma parte de un plan articulado que involucra a diversas entidades del Estado:

• Presidencia de la República: Liderazgo y directriz política.

• Autoridad Marítima de Panamá (AMP): Gestión técnica del sector.

• Ministerio de Trabajo (Mitradel): Vigilancia de los derechos laborales.

• Ministerio de Seguridad (Minseg): Resguardo del orden y la confianza en el proceso.

Esta articulación institucional tiene como objetivo fundamental demostrar que la competitividad y el desarrollo económico del país son compatibles con la protección del empleo digno. La presencia de las autoridades en las sedes portuarias refuerza el mensaje de que el Estado actuará como garante en cada etapa de este proceso ordenado.

