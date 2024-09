Gobierno impulsa la modernización educativa con entrega de laptops a estudiantes de escuelas públicas

Transformación Digital: Estudiantes recibirán Laptops en 2025 para Enfrentar Retos del Siglo XXI

(6/Sep/2024 – Panama24Horas web) Panamá.- Con el inicio del periodo lectivo 2025, el Ministerio de Educación (MEDUCA) entregará –de manera gratuita– laptops a cada estudiante de 7º a 12º grado de todo el país, como herramienta tecnológica en su proceso de aprendizaje y para enfrentar los retos del siglo XXI.

Este proyecto se materializa a través de la firma de un acuerdo entre la ministra de Educación, Lucy Molinar, y la vicepresidenta de One Laptop per Child (OLPC), Lylian Peraza. El convenio no solo contempla la entrega de dispositivos, sino también un programa robusto de capacitación para los docentes, quienes se convertirán en agentes de cambio liderando la transformación digital en cada aula.

“Este convenio representa la oportunidad para modernizar la educación en Panamá y sabemos que es el inicio de una historia de éxito para nuestros estudiantes, que con esta herramienta tendrán la oportunidad de crecer hasta los límites que ellos mismos se pongan”, destacó Molinar.

La ministra añadió que el objetivo principal es la transformación del sistema educativo mediante la integración de tecnología en las aulas, en cumplimiento de la instrucción del presidente José Raúl Mulino de reducir la brecha en la educación. “Desde este instante, ese es el desafío a resolver”, subrayó.

Molinar también expresó su confianza en el funcionamiento del programa, el cual no solo equipa a los estudiantes, sino que establece las condiciones para que las escuelas se conviertan en centros de innovación. “Esta vez echaremos raíces para que el sistema no se vuelva a atrasar”, puntualizó.

Adolfo Fábrega, director de la Autoridad de la Innovación Gubernamental (AIG), resaltó que esta alianza solidifica el compromiso del Gobierno del presidente Mulino de poner la tecnología en manos de los estudiantes, elevando su nivel educativo y preparándolos para sus futuras carreras. La AIG se encargará de supervisar que los equipos adquiridos sean de alta gama y cumplan con las especificaciones técnicas para que los estudiantes estén a la altura de la tecnología actual.

Por su parte, Lylian Peraza destacó que “este proyecto ha demostrado, donde se ha aplicado, que los niños pierden el temor de usar un computador como herramienta en su educación y siempre agradecen por incluirlos en este sistema”. Añadió que OLPC está comprometida en acompañar a las instituciones en el diseño, desarrollo e implementación del programa, además de establecer controles para evitar el acceso a sitios no aptos para menores.

OLPC, reconocida a nivel global por su enfoque innovador, no solo proporcionará dispositivos electrónicos, sino que también trabajará en estrecha colaboración con MEDUCA para capacitar a docentes, directores y alumnos, garantizando una implementación exitosa y sostenible del programa.

Con esta alianza, MEDUCA y OLPC refuerzan su compromiso con una educación más inclusiva, tecnológica y adaptada a las necesidades del siglo XXI, transformando las aulas en espacios donde la innovación y el aprendizaje van de la mano.