Gobierno de Panamá prioriza el suministro de agua con mejoras en 21 plantas potabilizadoras

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, informó sobre el desarrollo de trabajos simultáneos en 21 plantas potabilizadoras del país para mejorar la producción y el suministro de agua potable.
Intervención en 21 plantas potabilizadoras busca optimizar el servicio de agua en el país
• A través de la intervención en 21 plantas potabilizadoras y la perforación de pozos, la administración del presidente José Raúl Mulino busca resolver las fallas históricas en el servicio de agua.
(18/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La administración de gobierno ha priorizado la optimización en la producción y el suministro de agua potable para la población panameña mediante la ejecución de trabajos simultáneos en 21 plantas potabilizadoras distribuidas en diferentes áreas del territorio nacional.
Así lo manifestó el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, durante una jornada de trabajo en la provincia de Colón. En esta región se reactivaron las labores en la planta potabilizadora Sabanita II y se ejecutan tareas de rehabilitación y mejora en Sabanita I, un recorrido que permitió constatar los avances de una obra que permaneció paralizada durante años.
Alcance nacional de los proyectos hídricos
De acuerdo con las declaraciones del ministro Juan Carlos Orillac, la gestión del agua que realiza el gobierno no se limita a un proceso puntual en Azuero, sino que se extiende a nivel nacional por instrucción prioritaria del presidente de la República, José Raúl Mulino, logrando soluciones evidentes en distintas zonas del país.
Las acciones gubernamentales abarcan la perforación de pozos en sectores específicos, lo que ha facilitado el acceso al recurso hídrico en comunidades que carecieron del suministro por décadas. Asimismo, se atienden deficiencias en la red de distribución mediante el mejoramiento de válvulas y la estabilización de la presión en las tuberías de conducción.
Inversión y modernización tecnológica
El titular de la Presidencia resaltó que resolver los problemas de agua en Panamá ha sido un desafío de décadas. En ese sentido, la actual gestión pretende solucionar dicho problema en un porcentaje importante a nivel nacional con la intervención en las 21 plantas potabilizadoras y la realización de más de 600 reparaciones.
El ministro detalló que se han invertido recursos en el mejoramiento de las tomas de agua de múltiples instalaciones, lo que incluye la optimización de diques y el cambio de motores. Estas mejoras incorporan sistemas de redundancia y telemetría moderna, herramientas que otorgan una mayor capacidad de análisis ante contingencias que requieran labores de reparación o mantenimiento.
Desafíos en la planificación del suministro
Finalmente, Orillac reconoció que aún quedan tareas por ejecutar y afirmó que el gobierno continuará trabajando para ofrecer un mejor servicio de agua. No obstante, el funcionario señaló las dificultades derivadas de la falta de planificación, citando como ejemplo las áreas de invasiones donde se improvisan conexiones antes de que se organicen formalmente los servicios de primera necesidad.
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