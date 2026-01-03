Trabajadores de la construcción podrán acceder a créditos hipotecarios tras alianza estatal

Presidente Mulino anuncia créditos hipotecarios exclusivos para obreros de la construcción

• Mediante el programa «Juan Albañil», los obreros de la construcción en Panamá contarán con procesos de aprobación simplificados y tasas competitivas para acceder a créditos hipotecarios por primera vez.

(03/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El sector de los obreros de la construcción en Panamá contará, por primera vez, con oportunidades reales para adquirir una vivienda propia mediante el lanzamiento de nuevos créditos hipotecarios accesibles. Esta iniciativa surge de una alianza estratégica entre la Caja de Ahorros (CA) y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), como parte de la estrategia de reactivación económica impulsada por la administración del presidente José Raúl Mulino.

El Programa «Juan Albañil»: Justicia Social y Financiera

Durante el acto de lanzamiento, el presidente Mulino denominó a este proyecto como “Juan Albañil”, destacando que el objetivo es recompensar el esfuerzo de los trabajadores que levantan las obras del país pero que históricamente no tenían acceso al sistema bancario. “Ustedes ganan bastante bien, pero no tenían acceso. Hoy van a tener la posibilidad de acceder a una casa propia y eso da un sentido de pertenencia”, afirmó el mandatario.

Por su parte, Andrés Farrugia, gerente de Caja de Ahorros, explicó que este producto busca reducir la brecha de exclusión financiera. La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, añadió que este plan hace justicia a hombres y mujeres que han sido el motor de la economía, priorizando su realidad laboral para que puedan obtener un techo digno para sus familias.

Requisitos y Condiciones del Financiamiento

Este nuevo segmento del mercado hipotecario ofrece tasas competitivas y un proceso de aprobación simplificado. Los trabajadores interesados en aplicar a estos créditos hipotecarios deberán cumplir con los siguientes criterios básicos:

• Contar con al menos un (1) año en el empleo actual con estatus permanente no contractual.

• Alternativamente, poseer un (1) año de continuidad laboral en la obra anterior, más un mínimo de tres (3) meses en el empleo actual (se permite una interrupción máxima de 60 días entre contratos).

• Ingreso mínimo mensual de B/. 940.00.

Impacto en la Familia Panameña

Caja de Ahorros, con más de 91 años de trayectoria, reafirma su rol como el «Banco de la Familia Panameña» al incorporar una solución que no existía en el mercado local. Con más de 60 sucursales y una red extendida de atención, la entidad estatal apuesta por la bancarización inclusiva, promoviendo estabilidad y seguridad para un sector que anteriormente se consideraba «huérfano» en términos de financiamiento habitacional.