Gobierno licita rehabilitación de la Panamericana Oeste bajo modelo APP

Rehabilitación de la Panamericana Oeste generará más de 12 mil empleos

La obra beneficiará a más de 282 mil personas y generará más de 12 mil empleos, fortaleciendo el desarrollo económico y vial del país.

(8/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- La administración del presidente José Raúl Mulino dio un paso firme hacia el fortalecimiento de la infraestructura nacional con el inicio del proceso de licitación para el proyecto de rehabilitación, mejora y mantenimiento de la carretera Panamericana Oeste (CPO), una obra estratégica que será ejecutada bajo el modelo de Asociación Público Privada (APP).

Durante el acto de recepción de propuestas, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, destacó que este proyecto representa el compromiso del Gobierno con el desarrollo vial del país. “En un contexto de contención del gasto y restricciones fiscales, las APP han demostrado ser una herramienta eficaz para cerrar brechas históricas de infraestructura sin comprometer la sostenibilidad financiera del Estado”, afirmó.

La obra, a cargo del Ministerio de Obras Públicas (MOP), contempla la intervención de 192 kilómetros entre La Loma de Campana y la ciudad de Santiago de Veraguas, con un valor de referencia de B/.359.4 millones. Entre los consorcios proponentes se encuentran: Autopista Panamericana Oeste (Ortiz Construcciones y Proyecto SA, KM Construcciones SAS); APP Vías del Istmo (Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura SA, Calzada Construcciones SA de CV, Ingeniería Estrella SA); y APP La Chorrera-Santiago (Mota Engil Engenhaira e Construcao SA, Mota Engil México, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable).

El ministro Orillac subrayó que el proyecto no es solo una carretera, sino “un símbolo de lo que podemos lograr cuando hay visión, voluntad y cooperación”, reiterando el respaldo al modelo APP como motor de desarrollo económico, generación de empleo y optimización del presupuesto público.

La obra incluye retornos en siete comunidades, mejoras de seguridad vial, señalización, estaciones de pesaje, cámaras de videovigilancia, paradas de autobuses y aceras. El contrato contempla 15 años de operación y mantenimiento por parte del consorcio adjudicado.

Según el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, durante la fase de construcción se generarán más de 2.000 empleos directos y 10.000 indirectos, beneficiando a más de 282.000 personas de forma directa.

En el acto participaron también el canciller encargado, Carlos Hoyos Boyd; el contralor general de la República, Anel Flores; los viceministros Iván de Icaza Delgado (MOP) e Ivette Martínez (Economía encargada); la secretaria nacional de Asociación Pública Privada, Ana Julia Carreira; y Javier Raúl Martínez, director general de Contrataciones Públicas.