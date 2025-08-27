Gobierno Nacional atiende demandas de Ño-kribo en Chiriquí Grande: salud, empleo e infraestructura

Líderes de Ño-kribo piden desarrollo y oportunidades en reunión con ministras de Gobierno y Trabajo

El dirigente Jhon Hooker pidió oportunidades para el desarrollo de Ño-kribo, mientras autoridades anunciaron hoja de ruta y canalización de ríos en Pueblo Nuevo.

La ministra Dinoska Montalvo reafirmó el compromiso del Ejecutivo con Ño-kribo, destacando que “las puertas están abiertas para todos ustedes”.

(27/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Chiriquí Grande, Panamá.- En el marco de su gira nacional, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, junto a la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, y el alcalde de Chiriquí Grande, Ariel Wright, sostuvo una reunión de acercamiento con líderes de los bastiones de Ño-kribo, quienes solicitaron atención urgente en temas de salud, educación, infraestructura vial y generación de empleo.

Durante el encuentro, los representantes comunitarios expusieron las principales necesidades de esta región históricamente marginada. El dirigente Jhon Hooker expresó: “Solo pedimos una oportunidad para que el desarrollo llegue a nuestra comunidad y echar para adelante el país. Esta ha sido una región muy olvidada, pero con gente humilde y trabajadora”.

La ministra Montalvo reafirmó el compromiso del Ejecutivo con las comunidades indígenas: “Estamos aquí para trabajar en equipo. No permitan que los alejen de este ministerio porque las puertas están abiertas para todos ustedes”. Además, anunció el levantamiento de un diagnóstico comunitario y la elaboración de una hoja de ruta para atender las demandas locales.

Por su parte, la ministra Muñoz destacó que “es el momento de avanzar trabajando juntos”, reiterando su disposición para colaborar directamente con los líderes de Ño-kribo en la búsqueda de soluciones concretas.

El alcalde Ariel Wright subrayó la importancia del encuentro, recordando que tras el levantamiento de la huelga en Chiriquí Grande, se acordó establecer un diálogo directo con los bastiones de lucha. “Las principales necesidades son centros de salud, carreteras, escuelas, puentes y zarsos. Es fundamental apoyarles para lograr una mejor comarca y una mejor provincia”, indicó.

Como parte de la jornada, Alcibíades Caballero, representante del corregimiento de Buri, acompañó a las ministras en un recorrido por la comunidad de Pueblo Nuevo, donde solicitaron la canalización paliativa del río para evitar desbordamientos durante la temporada de lluvias. La propuesta contempla la futura construcción de un muro de contención que garantice la seguridad de los residentes.

El acercamiento institucional con Ño-kribo marca un paso importante hacia la inclusión y el desarrollo sostenible de las comunidades indígenas en Bocas del Toro.