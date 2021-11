Gobierno Nacional realiza Gira de Trabajo Comunitario en Isla Colón y entrega beneficios por B/. 6,945,548.00

• El presidente Laurentino Cortizo Cohen hizo un llamado a la población para que se vacunen contra la Covid-19 y dijo que el 90% de los fallecidos de enero a la fecha no tenían el esquema completo de vacunación.

• El mandatario resaltó que el éxito en el proceso de ejecución que lleva esta administración se debe al trabajo organizado, disciplinado y en equipo.

• Se entregaron las órdenes de proceder para el nuevo Centro de Visitantes de Bocas del Toro y para el Centro de Estudios Superiores de Bellas Artes y Folclore de Changuinola.

(26/Nov/2021 – web) Panamá.- En una Gira de Trabajo Comunitario (GTC), en Isla Colón, en la provincia de Bocas del Toro, que fue liderada por el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, el Gobierno Nacional entregó beneficios de programas de 14 entidades públicas por B/. 6,945,548.00.

Estas ayudas forman parte del Plan Colmena, que está sentando las bases para reducir la pobreza y la desigualdad en toda la población panameña.

El mandatario panameño destacó que estas ayudas solo son posibles por el trabajo en equipo de forma disciplina. “La gran diferencia en el proceso de ejecución que lleva esta administración es el trabajo organizado, disciplinado y en equipo; Sin el trabajo en equipo no hay manera de que todos los viernes el Gobierno Nacional entregue beneficios a diferentes comunidades”, indicó.

El jefe del Ejecutivo aprovechó la oportunidad para solicitar a la población que se vacune contra la Covid-19, porque el 90% de los fallecidos de enero de 2021a las fechas no tenían el esquema completo de vacunación.

“No nos descuidemos, miren lo que está pasando en Europa. El año pasado en Panamá para esta época los casos de Covid-19 se dispararon y no me quedó otra opción que a principios de enero de 2021 ordenar el cierre de emergencia, una cuarentena estricta; y no quiero, nuevamente tener que tomar una decisión de esa naturaleza, por eso les pido por favor que, si no se han vacunado que lo hagan”, advirtió Cortizo Cohen.

AYUDA SOCIAL PARA NIÑOS Y ADULTOS MAYORES

Cumpliendo el compromiso de mejorar la calidad de vida de todos los panameños, el presidente Cortizo Cohen, junto a la ministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo, entregó Mochilas Cuidarte a 10 niños.

El Mides entregó 10 tarjetas Clave Social a beneficiarios del programa de Transferencia Monetaria Condicionada 120 a los 65; así como también otorgó certificados a siete beneficiarios del programa Red de Familias, para el emprendimiento de panaderías.

La casa hogar de adultos mayores San Vicente de Paúl y la Fundación Nutre Hogar recibieron del Mides sillas de ruedas, pañales desechables, toallitas húmedas y andaderas.

Esta misma institución entregó una motocicleta a la Dirección Regional del Mides en Bocas del Toro, para supervisiones de los proyectos de inclusión productiva en las áreas de difícil acceso dentro de la provincia; así como también entregó un vehículo Toyota Hilux para visitas y supervisiones a las comunidades.

Además, el Mides otorgó el financiamiento a 14 familias para proyectos de emprendimiento comunitario sistema avícola AES, por un monto total de B/. 70,000.00; 8 familias recibieron financiamiento para proyectos de tiendas comunitarias por un total de B/. 40,000.00; y entregó insumos de panadería a otras 7 familias bocatoreñas.

Como parte de la GTC, el Mides firmó un convenio marco de cooperación con el Municipio de Almirante.

INDEMNIZACIONES, BECAS Y CASAS

Continuando con los beneficios otorgados por el Gobierno Nacional, el Instituto de Seguro Agropecuario (ISA) entregó indemnizaciones a 10 productores bocatoreños por B/ 12,621.93.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) otorgó becas y laptops a 20 estudiantes universitarios, de primaria y Premedia que forman parte del programa “Transformando Vidas” del Ministerio de la Presidencia, por un total de B/. 54,877.00.

Durante la GTC del Gobierno Nacional, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) entregó 45 soluciones habitacionales (casas nuevas, asignaciones de lotes, mejoras habitacionales y unidades básicas) a familias de las comunidades de Changuinola, Las Tablas, Finca Las 30, Las Vegas, El Empalme, 4 de Abril, Almirante Cabecera y Barriada Guaymís.

CAPITAL SEMILLA, EMPLEOS Y CURSOS DEL INADEH

Mientras que la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme) entregó B/ 20,000.00 de capital semilla a 10 personas para impulsar sus nuevos emprendimientos.

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) gestionó la firma de nueve contratos de inserción laboral en empresas privadas (incluida una persona con discapacidad).

Tres estudiantes de la escuela Rogelio Josué Ibarra que pertenecen al programa “Orienta Panamá”, recibieron certificaciones de capacitación laboral. Estos jóvenes pidieron ayuda al presidente Cortizo Cohen para continuar sus estudios universitarios y el gobernante panameño anunció de inmediato que cada uno recibirá una beca del Ifarhu.

Por su parte, el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) entregó 22 certificados de culminación de curso a jóvenes del programa “Transformando Vidas” del Ministerio de la Presidencia.

ACREDITACIONES A ARTESANOS Y CENTROS DE LECTURA

El Ministerio de Cultura (MiCultura) otorgó 10 acreditaciones de artesanos y dos reconocimientos de maestro artesano.

Además, MiCultura entregó cinco centros de lectura Colmena a los honorables representantes de los corregimientos de Bocas del Toro Cabecera, Bastimentos, Cauchero, Tierra Oscura y Punta Laurel. Además, estos representantes de corregimiento recibieron implementos deportivos para beneficio de los jóvenes de sus comunidades.

El Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) entregó estímulos deportivos a tres atletas destacados de la provincia de Bocas del Toro.

NUEVOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

En tanto, el Ministerio de Educación (Meduca) entregó la orden de proceder a la Constructora Disconsa, S.A. para la construcción de nuevos pabellones y remodelación de la Escuela La Gloria, por B/ 1,353,861.00.

En tanto, la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) entregó la orden de proceder por B/. 1,955,000.00 para el nuevo Centro de Visitantes de Bocas del Toro.

La Empresa Constructec Corp. S.A. recibió de parte del Ministerio de Cultura (MiCultura), la orden de proceder para la construcción y mobiliario del Centro de Estudios Superiores de Bellas Artes y Folclore de Changuinola, cuya inversión es de B/. 1,150,000.00.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció la licitación para la rehabilitación y financiamiento de la vía La Feria – Playa Paunch – Vía Big Creek – Boca de Drago – y calles internas en Isla Colón, por un monto de referencia de B/. 74,547,690.31. El titular del MOP, Rafael Sabonge, informó que el acto público será el 24 de enero próximo.

APOYO A MUJERES Y SILLAS DE RUEDA PARA HOSPITAL Y CENTROS DE SALUD

El programa “Transformando Vidas” del Ministerio de la Presidencia entregó 10 kits con herramientas agrícolas a la Gobernación de Bocas del Toro; una estufa a gas al Grupo de Mujeres de la Iglesia Asamblea Apostólica de Carenero; otorgó máquinas de coser a la Asociación Rural de Damas Ngäbe Agrícola y Artesanal de Deborah (15), la Organización Nöba OBC (3) y la Organización de Sastrerías Milena (2).

El Consejo Municipal de Bocas del Toro recibió 4 máquinas cortagramas de parte de la Dirección de Asistencia Social (DAS) del Ministerio de la Presidencia, por B/. 3,637.00.

También, el DAS entregó 5 sillas de ruedas para ser donadas a personas con movilidad reducida del distrito de Bocas del Toro; y otras 7 sillas de ruedas como donación al Hospital Guillermo Sánchez Borbón, Centro de Salud de Bastimento y a los puestos de salud de Isla Tigre, Buena Esperanza y San Cristóbal. La inversión de la ayuda social de sillas de ruedas es por B/. 2,240.00.

Las Juntas Comunales de los corregimientos de Bocas del Toro, Bastimento, Tierra Oscura y Punta Laurel recibieron 11 motores fuera de borda por B/. 26,416.00; y 12 kits de limpieza de áreas verdes (carretillas, palas, pala coa, rastrillos, azadones y limas) por B/. 2,100.00.

También, el DAS entregó al Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano 100 tanques de reserva de agua para personas de escasos recursos de las comunidades de Déborah y Asentamiento, por B/. 12,615.00.

Acompañaron al presidente Cortizo Cohen en esta GTC los ministros de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) Rogelio Paredes; de Educación, Maruja Gorday de Villalobos; de Desarrollo Social, María Inés Castillo; de Gobierno Janaina Tewaney; de Obras Públicas, Rafael Sabonge; la gobernadora de Bocas del Toro Estella Stephenson; el alcalde de Bocas del Toro, Emiliano Torres; viceministros; diputados de la provincia; representantes de corregimiento y directores de entidades públicas.