Gobierno reduce 4% de la pobreza energética en Panamá con el PLAN-ER

PLAN-ER lleva luz y esperanza a comunidades rurales y comarcales en Panamá

Más de 3,400 viviendas en zonas rurales y comarcales reciben electricidad por primera vez, gracias al impulso del PLAN-ER.

El PLAN-ER prioriza soluciones solares y redes convencionales para garantizar acceso universal a la energía en comunidades históricamente olvidadas.

(12/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- Con una inversión superior a B/. 7.4 millones, el Gobierno Nacional ha logrado reducir en solo un año un 4% de la pobreza energética en Panamá, beneficiando a 3,407 viviendas ubicadas en comunidades rurales, comarcales y de difícil acceso. Esta cifra representa un avance significativo en la implementación del Plan de Electrificación Rural (PLAN-ER), liderado por la Oficina de Electrificación Rural (OER), adscrita al Ministerio de la Presidencia.

El director de la OER, Antonio Clement, destacó que este logro responde a un plan agresivo impulsado desde el inicio de la administración del presidente José Raúl Mulino, con el objetivo de llevar electricidad a zonas históricamente marginadas. “No solo se enciende una luz, sino que se lleva esperanza y progreso”, afirmó Clement, al referirse al impacto social de los proyectos ejecutados.

Avances concretos en comunidades históricamente olvidadas

El PLAN-ER ha priorizado soluciones de bajo costo para atender a los 85 mil hogares que aún carecen de acceso a energía eléctrica. Además, se estima que 289 centros de salud y 396 escuelas también enfrentan esta carencia. En este primer año, se han recuperado proyectos abandonados por décadas, muchos de los cuales fueron solicitados por familias humildes sin respuesta en administraciones anteriores.

Las obras se han ejecutado mediante extensión de redes eléctricas convencionales (Sistema Interconectado Nacional – SIN) y sistemas solares fotovoltaicos con baterías de respaldo, garantizando suministro continuo las 24 horas del día. Programas como “Mi Primera Luminaria” han llevado soluciones solares a escuelas y viviendas en zonas remotas.

Cobertura nacional y gestión estratégica

Las viviendas beneficiadas se distribuyen en Bocas del Toro (483), Coclé (681), Colón (105), Herrera (42), Los Santos (69), Comarca Ngäbe Buglé (1,580), Panamá Oeste (56) y Veraguas (391). Comunidades como Otoal, San Pedro y San Miguel Centro, en Coclé, que contaban con infraestructura eléctrica sin servicio, hoy disfrutan de energía gracias a la resolución de detalles técnicos como el soterramiento de cableado.

En el ámbito administrativo, la OER fue retornada al Ministerio de la Presidencia y cuenta con nuevas instalaciones en la capital, además de un centro de operaciones en Coclé. También se habilitó la cuenta oficial en “X” (@oficinaE_Rural) para atención ciudadana.

El PLAN-ER se ejecuta con el liderazgo de la Secretaría Nacional de Energía (SNE), en coordinación con empresas distribuidoras como ENSA, EDEMET y EDECHI (Naturgy), la ASEP, el MEF y proveedores fuera de red como Acciona Microenergía, en el marco de la Estrategia Nacional de Acceso Universal (ENACU).