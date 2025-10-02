Gobierno reitera compromisos de la nueva Ley de Intereses Preferenciales ante la Acobir

Viceministro de Vivienda expone detalles de la Ley de Intereses Preferenciales que regirá desde 2026

• Durante el encuentro con la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces, el Estado reiteró su compromiso de promover viviendas asequibles y desarrollar un sector inmobiliario sólido y competitivo.

(02/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El viceministro de Vivienda, Fernando Méndez, participó en una reunión de actualización convocada por la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (Acobir), donde reiteró el compromiso del Gobierno Nacional con el sector inmobiliario y con la Ley de Intereses Preferenciales.

Méndez comenzó su intervención afirmando que la administración gubernamental ha realizado grandes esfuerzos en los últimos 15 meses para atender los temas inherentes a esta industria. El enfoque central de la reunión fue la Ley 481, que modifica artículos del régimen de intereses preferenciales en ciertos préstamos hipotecarios (Ley 468) y que comenzará a regir el 1 de enero de 2026.

Beneficios de la Ley 481 para la vivienda asequible

El viceministro detalló las bondades de esta legislación, explicando que permitirá a la banca privada y estatal emitir préstamos hipotecarios destinados a la adquisición de nuevas viviendas en todo el país. El objetivo principal es beneficiar a todos los panameños que aspiran a tener una casa propia.

Además de exponer sobre el interés preferencial, en el encuentro se abordaron temas como la infraestructura pública y las perspectivas del sector para el año 2026.

El representante de Vivienda reiteró el compromiso del Estado de impulsar la promoción de nuevas viviendas asequibles para la población panameña. Sostuvo que esta promoción es sostenible a largo plazo y debe desarrollarse en conjunto con la empresa privada para garantizar oportunidades a más ciudadanos.

Un sector sólido y responsable

Fernando Méndez también manifestó la importancia de mantener un diálogo abierto y buscar el consenso en temas que conciernen a la industria inmobiliaria en Panamá. Indicó que este es un sector caracterizado por los constantes cambios, que integra calidad y responsabilidad social en sus proyectos.

Finalmente, el viceministro concluyó que todas las partes involucradas están comprometidas a seguir construyendo un sector inmobiliario sólido, competitivo y responsable, con el propósito de «construir Con Paso Firme un mejor Panamá».