Jornada solidaria: Fondos del Gran Día de McDonald’s se destinan a Voces Vitales y Fundación Infantil Ronald McDonald

Venta de más de 34 mil Big Macs impulsa el Gran Día de McDonald’s a un nuevo récord de solidaridad

• Los fondos recaudados se destinarán a las fundaciones Voces Vitales y Fundación Infantil Ronald McDonald, para apoyar programas que atienden a madres adolescentes y a familias con niños en tratamiento médico.

(07/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá, Panamá.- Gracias a la participación de miles de panameños, la jornada solidaria Gran Día de McDonald’s alcanzó una recaudación de más de $170,000 dólares. Los fondos se destinarán a las fundaciones Voces Vitales y Fundación Infantil Ronald McDonald.

La jornada solidaria celebró su decimotercera edición con la venta de más de 34 mil Big Macs , una cifra que permitió recaudar fondos cruciales para los programas de ambas fundaciones . Estas organizaciones abordan desafíos sociales profundos en Panamá, desde la prevención del embarazo adolescente hasta el acompañamiento de familias con niños en tratamiento médico en el Hospital del Niño .

“Es un orgullo inmenso celebrar la edición número 13 de este Gran Día y ver lo que podemos lograr cuando nos unimos por un propósito común”, expresó Loney Armijo, Managing Director de Arcos Dorados Panamá.

Impacto directo en madres adolescentes y familias

El impacto de estas iniciativas se refleja en las más de 200 madres adolescentes y sus hijos que reciben apoyo y orientación a través de Voces Vitales. También se benefician más de 10,500 familias que han encontrado refugio y contención en la Fundación Infantil Ronald McDonald.

Los recursos destinados a Voces Vitales han fortalecido el proyecto Las Claras, que ofrece:

• Formación académica.

• Capacitación laboral y acompañamiento psicológico a madres adolescentes.

• Ayuda para completar sus estudios, acceder a una profesión y alcanzar una vida independiente y sostenible.

Carolina Landucci, Directora Ejecutiva de Voces Vitales Panamá, destacó que «Cada Big Mac comprado representa una oportunidad para que una joven madre pueda romper el ciclo de pobreza y construir un futuro más digno para ella y su hijo”.

Por su parte, la Fundación Infantil Ronald McDonald ha logrado la construcción de la primera Sala Familiar dentro de las nuevas instalaciones del Hospital del Niño, una obra que recibió aporte del ‘Gran Día’. Yajaira Steele, directora ejecutiva de la fundación, agradeció la donación, señalando que les permitirá «continuar ofreciendo un hogar lejos del hogar a las familias que enfrentan los momentos más difíciles”.

A lo largo de 13 años, el Gran Día se ha consolidado como una iniciativa emblemática que demuestra cómo la solidaridad puede materializarse en algo tan simple como compartir una hamburguesa por una buena causa.