(22/Jul/2022 – web) Panamá.- Representantes de gremios de productores agropecuarios, agroindustrias y organizaciones afines, exigen ser incluidos en la mesa de diálogo, en virtud siguen sin ser escuchados a pesar que han insistido por todos los medios su incorporación.

En el comunicado, también exigen la apertura de carreteras y el libre tránsito, tal como lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 13.

A continuación, texto del comunicado:

Los gremios de productores agropecuarios, agroindustrias y organizaciones afines seguimos sin ser escuchados. Advertimos a su Excelencia Reverendísima Monseñor Jose Domingo Ulloa, al equipo facilitador del diálogo y a autoridades de gobierno, que a pesar que hemos insistido por todos los medios en que se incorporen las organizaciones aquí representadas, al día de hoy seguimos sin representación legítima en la mesa del diálogo, por lo que consideramos que raya en la irresponsabilidad e irrespeto que se estén discutiendo sobre temas que impactan directamente a nuestra actividad, sin nuestra participación y prohibiéndonos de hecho la entrada a la mesa.

La historia ha demostrado que las medidas de “Control de Precios” que se han implementado, no funcionaron y lo que generan es la aparición del mercado negro, caída de la producción, escases de productos, incremento de los precios para la mayoría de los habitantes del país, pérdida de empleos, pobreza extrema y racionamiento de alimento impactando especialmente a la población más vulnerable.

El Costo de vida no puede ser regulado por decreto, mucho menos en un país que no produce todos los bienes que necesita. Los alimentos que se producen en el país, requieren de materias primas e insumos importados, cuyos precios internacionales no son controlados por ninguna empresa, institución o ministerio del país. Toda medida que sea tomada para ejercer el control de precios sobre los alimentos, terminará afectando al sector productivo, quienes generan aproximadamente 400,000 empleos directos, 143,000 de empresas industriales y a todos los consumidores de Panamá.

Exigimos con urgencia:

• REPRESENTACIÓN EN LA MESA DE DIALOGO

• NO CONCENSUAR PUNTOS SIN NUESTRA PARTICIPACIÓN

• NO IMPONER UNA MEDIDA DE CONTROL DE PRECIOS SOBRE LOS ALIMENTOS DE PRODUCCIÓN NACIONAL

• APERTURA DE CARRETERAS Y LIBRE TRANSITO, COMO LO DICTA EL ARTICULO 13 DE DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

• SEGURIDAD PARA LA SOCIEDAD

• ESTABILIDAD EN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN PANAMA

Dado en la ciudad de Panamá, a los veíntidos (22) días del mes de julio de 2022,

Vía Comsmarket