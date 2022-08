(25/Ago/2022 – web) Panamá.- El Centro Cristo Sembrador de Penonomé, de la iglesia católica en la provincia de Coclé, fue la sede de la sesión N.- 39 de la Mesa Única de Diálogo por Panamá. Entre los temas que destacan, está el comunicado enviador por el grupo Bastión del Oriente Chiricano, Comarca Ngäbe Buglé y Campesinos, quienes informaron que retornan a la mesa del diálogo el día de hoy a las 2 pm.

Texto del comunicado:

Se reanudó la Mesa Única de Diálogo por Panamá a las 7:34 p.m. en el Centro Cristo Sembrador de Penonomé, sede de la iglesia católica en la provincia de Coclé.

El facilitador Francisco Blanco manifestó al iniciar la jornada que el diálogo se encamina a terminar la primera etapa con los temas pendientes y así pasar a la segunda fase.

La facilitadora Cherty Mendieta señaló que hasta el momento no habían recibido respuesta del grupo Bastión de Lucha del Oriente Chiricano, Comarca Ngäbe Buglé y Campesinos, para saber si regresaban luego que el pasado domingo se levantaron de la Mesa Única del Diálogo por Panamá.

Según la facilitadora, si no están presentes los representantes de esa organización, no se puede tomar ninguna decisión; de acuerdo al acta de legalización son cuatro los participantes en la mesa de diálogo. Planteó el tema ante las organizaciones sociales presentes, Alianza Pueblo Unido por la Vida, la Alianza Nacional del Pueblo Organizado (Anadepo) y el equipo del Gobierno Nacional, para que tomasen una decisión. Agregó que en los acuerdos de los temas de canasta básica, combustible, medicamentos y educación se aprobó la conformación de mesas y comisiones de seguimiento para el cumplimiento de esos consensos.

La Alianza Pueblo Unido por la Vida manifestó que nunca se estableció que el diálogo se rompía por la ausencia de una de las organizaciones sociales. Solicitaron al Gobierno Nacional respuestas al tema de la canasta básica de alimentos, que entreguen el listado de productos y los lugares donde se pueden obtener los alimentos.

Anadepo indicó que se debe seguir igual que el pasado domingo, cuando el diálogo continuó con dos organizaciones sociales y el Ejecutivo.

Roger Tejada, viceministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, explicó que la situación de la comarca Ngäbe Buglé no es fácil, es dura y nosotros estamos presentes tratando de esforzarnos y hacer lo mejor por esos habitantes del país.

“Por un tema de democracia, no podemos ignorar la voz de los representantes de la comarca porque mañana seremos juzgados por eso. No se puede avanzar en el diálogo y excluirlos”, dijo Tejada.

Alegó que en el tema de canasta básica se creó una comisión de seguridad alimentaria; en el tema de combustible se creó una comisión para dar seguimiento; en medicamentos se dio la invitación a las organizaciones sociales a participar en la mesa técnica liderada por el vicepresidente José Gabriel Carrizo; en educación el próximo sábado se va a reunir la mesa de seguimiento educativa; en energía se planteó que ese tema debe ser abordado con todos los actores; en la Caja de Seguro Social aunque hubo disenso quedó abierta la invitación para integrarse a la mesa del diálogo por la CSS; mientras que en Corrupción y Transparencia en los próximos días se va a publicar el Decreto Ejecutivo que crea la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción.

El viceministro Tejada informó que el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) presentará un informe con fechas y hoja de ruta para los productos de la canasta básica de alimentos.

Los facilitadores informaron que recibieron un comunicado de los representantes de Bastión de Oriente Chiricano, comarca Ngäbe Buglé y Campesinos, y quedaron en espera de leerlo. Indicaron que el acta de instalación y legalización de la mesa de diálogo establece los participantes y la metodología estipula que las decisiones deben darse por consenso de los participantes.

Además, señalaron que se reconoció a la iglesia católica como facilitadora para cumplir una agenda de trabajo, de la cual siete temas ya han sido debatidos y abordados; solo queda definir la deliberación del tema de la CSS, entendiendo que es claro que hubo disenso.

Todos los temas de la agenda de la Mesa Única del Diálogo por Panamá fueron abordados y atendidos por la iglesia católica como facilitadora. Por lo que ahora se debe concluir la primera fase para entrar en el cumplimiento de los acuerdos a través de las comisiones de seguimiento.

Saúl Méndez, de la Alianza Pueblo Unido por la Vida, dijo no estar de acuerdo con el cierre de la mesa de diálogo, luego que el grupo de la Comarca Ngäbe Buglé se haya retirado.

Consideró que es un irrespeto y una maniobra política fuera de la mesa para cerrar el diálogo. “Si la mesa no va a sesionar es responsabilidad del gobierno y los facilitadores”, advirtió.

La facilitadora Cherty Mendieta respondió que no se le ha irrespetado, sino que se les indicó que decidieran si iban a sesionar porque este miércoles se cumplieron las 72 horas que había dado el grupo Bastión de Oriente Chiricano, comarca Ngäbe Buglé y Campesinos, para que el Gobierno Nacional diese respuesta por el tema de la canasta básica de alimentos.

El monseñor José Domingo Ulloa, Arzobispo de Panamá dijo estar convencido de que no hay mejor forma de encontrar soluciones que a través del diálogo y en ese sentido indicó que la mesa de diálogo tiene dos fases, la segunda es con todos los movimientos sociales del país.

“Ir prolongando el diálogo nos está desgastando para otros espacios donde los movimientos sociales deben tener presencia. Debemos ir finalizando la primera etapa porque siendo honestos, en este diálogo no vamos a encontrar todas las soluciones, esto no se debe prolongar eternamente”, expresó monseñor Ulloa.

Los facilitadores reiteraron que no se trata de cerrar la mesa de diálogo abruptamente, sino de ir tratando los temas pendientes en los próximos días para concluir la primera etapa.

Monseñor Ulloa manifestó que “aquí no nos vamos a quedar 2, 3 meses hasta septiembre, octubre, noviembre, aquí todos han tenido su momento de gloria y exponen temas que no vienen al caso, no han sido concretos. Si todos colaboramos podemos ir cerrando esta primera etapa”.

Anadepo hizo un llamado a la reflexión indicando estar de acuerdo con el cierre de la primera etapa, por eso vinieron preparados con las listas para conformar las 11 comisiones de seguimiento. Además, consideran que el Gobierno Nacional no ha distribuido los productos Panamá en los supermercados, tiendas y abarroterías del país.

Los facilitadores leyeron el comunicado enviado por el grupo Bastión del Oriente Chiricano, Comarca Ngäbe Buglé y Campesinos, quienes informaron que luego de cumplidas las 72 horas dadas al Órgano Ejecutivo para cumplir con los acuerdos de la canasta básica, estaban reunidos con sus bases en los diferentes puntos para coordinar las acciones que tomarán en las próximas horas. Indicaron que este jueves retornan a la mesa del diálogo a las 2:00 p.m. con una propuesta en firme.

El viceministro de Comercio e Industrias Omar Montilla aclaró que en ningún momento el Ejecutivo ha pretendido levantarse de la mesa como se ha dicho.

Montilla dijo que se han expuesto los acuerdos alcanzados: se ha logrado un 30% de descuento en medicamentos y la rebaja del combustible en B/. 3.25 el galón, que han sido acciones concretas.

Mencionó que se están conformando equipos de trabajo para verificar que los comercios cumplan con los precios establecidos a los productos de la canasta básica. Agregó que se deben conformar las comisiones de seguimiento para abordar los temas en el campo.

Propuso a las organizaciones sociales, buscar puntos de coincidencia para avanzar a la segunda fase y permitir la participación de los demás actores del país.

Montilla dijo que en las ferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) se está vendiendo el arroz por peso, a 25 centavos la libra. “Nos interesa salir unidos de esta mesa de diálogo”, indicó.

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral Doris Zapata finalizó diciendo que el equipo del Órgano Ejecutivo vino con una hoja de ruta establecida, con fechas donde se establecen cómo se harán las comisiones de seguimiento.

La jornada de trabajo concluyó a las 11:16 p.m. y se decretó un receso hasta las 9:00 a.m. de este jueves 25 de agosto.

