Grupo Rey lanza nuevo formato para llevar salud a todas las familias panameñas

• Con la apertura de Farma Ahorro ya suman 88 sucursales del grupo en Panamá.

(21/Dic/2020 – web) Panamá.- Con el firme propósito de seguir contribuyendo para que las familias panameñas tengan una mejor calidad de vida, Grupo Rey ha lanzado un nuevo formato de farmacias al mercado; ‘‘Farma Ahorro’, un concepto que ofrece medicamentos y productos esenciales de primera necesidad para todos los consumidores.

La empresa ha puesto en marcha el proceso de expansión de este nuevo formato en un momento crucial para todas las familias panameñas. “En marzo, arrancamos colocando a total disponibilidad de los clientes, no una, si no dos nuevas farmacias equipadas para satisfacer las primeras necesidades de los habitantes de las comunidades de la Avenida Central y Calidonia. Esta semana, damos inicio a las operaciones de dos nuevas sucursales, ubicadas al lado de las inmediaciones de los consultorios Paitilla y una nueva tienda en Plaza Márquez en Vía España, para estar cada vez más cerca de nuestros clientes y ofrecerle los medicamentos a un costo mucho más barato”, indicó Corina Arango, Gerente de Marca.

Estas aperturas representan una muestra más de los grandes esfuerzos que realiza la compañía con el objetivo de buscar alternativas que aporten al cuidado del presupuesto familiar, teniendo como premisa la salud y el ahorro de todos los panameños.

Durante el evento de inauguración, Arango manifestó “Nuestra experiencia el mercado y los últimos acontecimientos en el país, nos han demostrado que la inversión en salud es necesaria para el bienestar de la población. Hoy nos lleva a celebrar el inicio de operaciones de otras dos nuevas farmacias, con un concepto, estructura y ubicación totalmente diferente. Áreas de venta de 175m², más de 500 productos y al menos 12 colaboradores en cada sucursal para la atención de nuestros clientes, velando siempre por la salud, bienestar, calidad y ahorro a toda Panamá”.

Las nuevas Farma Ahorro estarán disponible al público en el siguiente horario de atención:

✓ Farma Ahorro Calidonia: De Lunes a Sábado: 7 am a 8 pm y Domingos Cerrados.

✓ Farma Ahorro La Central: De Lunes a Sábado: 7 am a 8 pm y Domingos Cerrados.

✓ Farma Ahorro Paitilla: De Lunes a Sábado: 7 am a 8 pm y Domingos 8 am a 6pm

✓ Farma Ahorro Vía España: De Lunes a Sábado: 7 am a 8 pm y Domingos 8 am a 6pm

