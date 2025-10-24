Guatemala y Panamá Fortalecen Cooperación a Través del Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria

Vicepresidenta de Guatemala visita el Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria de Panamá

• Autoridades del Autoridades del Ministerio de Gobierno y la dirección del CLRAH de Panamá recibieron a la vicemandataria guatemalteca para mostrarle el centro y discutir alianzas estratégicas para la asistencia en la región.

(24/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La vicepresidenta de la República de Guatemala, Karin Herrera, recibió una detallada explicación sobre el funcionamiento del Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria (CLRAH) de Panamá, en el marco de una visita oficial destinada a fortalecer la cooperación bilateral. Un equipo del Ministerio de Gobierno, liderado por el viceministro Juan Francisco Borrell, y la directora ejecutiva del centro, Holda Álvarez de Marré, fue el encargado de recibir a la delegación guatemalteca.

El viceministro Borrell dio la bienvenida a la vicemandataria, expresando el orgullo de su país por mostrar este centro, el cual ha sido puesto a disposición de la región para la asistencia humanitaria. Borrell afirmó el compromiso de Panamá de colaborar en lo que la nación centroamericana necesite.

Interés en Protocolos y Seguridad Alimentaria

La vicepresidenta Karin Herrera destacó que su principal motivación para conocer el CLRAH reside en su rol como presidenta del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN) de Guatemala, desde donde ha impulsado diversos protocolos para la atención de emergencia.

Herrera calificó las prácticas panameñas como excelentes y recalcó la importancia de la preparación, enfatizando que esta no debe limitarse a los centros urbanos. Señaló la necesidad de extender la educación de emergencia a las regiones, los cascos no urbanos y las áreas rurales, donde muchos municipios aún carecen de centros de respuesta.

Desarrollo de Sinergias Regionales

Por su parte, la directora ejecutiva del Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria, Holda Álvarez de Marré, manifestó su complacencia por la visita, resaltando el interés demostrado por la vicemandataria en conocer el Centro y en la creación de sinergias. Álvarez de Marré subrayó que, dado que «las necesidades son infinitas y los recursos son finitos», este es un momento crucial para desarrollar alianzas estratégicas que beneficien la asistencia humanitaria regional.

Panamá refuerza la atención de emergencias a nivel regional, https://www.panama24horas.com.pa/noticias/panama/panama-refuerza-la-atencion-de-emergencias-a-nivel-regional/

La Vicepresidenta de Guatemala, acompañada de su equipo de trabajo, realizó un recorrido por las instalaciones que albergan a los dos usuarios internacionales del CLRAH de Panamá: la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (FICR) y el Depósito de Respuesta Humanitaria de las Naciones Unidas (UNHRD), donde sus respectivos representantes ofrecieron explicaciones sobre sus operaciones.