Cómo presentar una queja ante Acodeco: guía para consumidores

Acodeco detalla el proceso para presentar una queja efectiva

La Acodeco ha publicado una guía detallada para que los consumidores conozcan los requisitos y el procedimiento correcto para presentar una queja formal, abarcando desde garantías hasta cobros indebidos.

Con el objetivo de optimizar la atención al cliente, la Acodeco ha informado a la población sobre los tipos de quejas más frecuentes y el proceso para su correcta presentación y seguimiento.

(07/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) ha detallado el proceso para que los consumidores presenten una queja Acodeco de manera efectiva. La entidad busca orientar a la población sobre los tipos de reclamaciones que pueden ser canalizadas, las cuales incluyen problemas con garantías, vehículos, viviendas, incumplimientos en servicios, falta de información, cobros indebidos, y temas relacionados con publicidad engañosa.

Para iniciar el proceso, los consumidores deben dirigirse al Centro de Atención al Cliente de la Acodeco, ya sea en la sede central de Plaza Córdoba o en las administraciones regionales, o bien, a través del correo electrónico info@acodeco.gob.pa. Es necesario completar un formulario oficial donde se solicita información personal del reclamante y del agente económico, una descripción clara de los hechos, y la enumeración de las pruebas adjuntas. Entre los documentos requeridos se encuentran copias de la cédula, facturas que comprueben la transacción, correos electrónicos, capturas de pantalla de conversaciones, fotos del producto, registros vehiculares, y cualquier otro material pertinente.

Una vez tramitada, el reclamante recibirá un número de seguimiento para monitorear el progreso de su caso y conocer la fecha y hora de la audiencia. Si la queja no es procedente, la institución proporcionará la orientación adecuada. Por otro lado, si se trata de una denuncia, se enviarán verificadores al establecimiento para investigar el caso.

Las estadísticas más recientes de la Acodeco revelan que, hasta julio de este año, se han presentado miles de quejas. Las principales actividades económicas con mayor número de reclamaciones son: inmobiliarias (252 quejas por B/.7,355,072.38), agencias de autos (150 quejas por B/.3,450,896.45), y ventas de electrodomésticos o equipos electrónicos (150 reclamos por B/.81,465.23). Les siguen los almacenes por departamento (139 quejas), ventas de autos usados (84), celulares (69), talleres de reparación de autos (66), funerarias (69), televisión por cable (44), y hoteles o planes vacacionales (39).

Para evitar inconvenientes y actuar con diligencia, la Acodeco sugiere a los consumidores guardar siempre la factura de compra, leer detenidamente los contratos antes de firmar, informarse sobre las garantías de los productos, comparar precios y calidad, desconfiar de ofertas demasiado buenas para ser verdad, y presentar los reclamos primero ante el comercio y, si no hay una solución satisfactoria, acudir a la Acodeco.

Para presentar una queja, el consumidor deberá acudir al Centro de Atención al Cliente, ubicado en Plaza Córdoba (Vista Hermosa) de la sede central y en las respectivas administraciones regionales, o a través del correo info@acodeco.gob.pa).