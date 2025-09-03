Pensamiento analítico y resiliencia, las habilidades blandas más demandadas

Habilidades blandas se consolidan como clave para el futuro laboral en Panamá

Un informe global y un estudio local en Panamá confirman que las competencias humanas, imposibles de replicar por máquinas, son el factor diferencial que buscan los empleadores.

La capacitación en habilidades blandas como la valentía, la intuición y la adaptabilidad se posiciona como una necesidad urgente para enfrentar la transformación digital y la incertidumbre del mercado.

(03/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- A medida que la inteligencia artificial avanza y automatiza procesos en todos los sectores, las habilidades blandas se consolidan como las competencias más valiosas en el mercado laboral. Un informe de Research and Markets proyecta que el mercado global de formación en estas aptitudes superará los US$43 mil millones para 2026, lo que subraya la creciente necesidad de fortalecer capacidades que las máquinas no pueden replicar.

El «Future of Jobs Report» del Foro Económico Mundial destaca que entre las habilidades con mayor demanda para el 2026 y 2027 se encuentran el pensamiento analítico, la resiliencia, la flexibilidad y el liderazgo. Estas aptitudes humanas son las que permiten a las personas tomar decisiones estratégicas en momentos de incertidumbre y adaptarse a cambios repentinos.

Adriana Castro, emprendedora y creadora de la plataforma Craving English, enfatiza que las habilidades blandas son cruciales. «Podemos tener la mejor tecnología, pero si no sabemos qué camino tomar, de poco sirve. Las habilidades blandas como la intuición, resiliencia y la valentía no solo son personales, son estratégicas», afirma. Su experiencia personal, al dejar su país para emprender en República Checa, le enseñó que la valentía abre caminos inimaginables.

En Panamá, la conversación sobre la transformación digital se ha enfocado en la infraestructura y el software, pero las organizaciones locales están reconociendo cada vez más la importancia del talento humano. Tomar decisiones críticas, liderar procesos de innovación o enfrentar una crisis organizacional siguen siendo responsabilidades que recaen en las personas, no en los algoritmos.

Un estudio local realizado por Konzerta.com en colaboración con la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) encontró que el 81% de los especialistas en Recursos Humanos en el país consideran las habilidades blandas como las más valoradas al momento de contratar talento. Esto confirma que los reclutadores buscan perfiles con coraje, flexibilidad y la capacidad de actuar sin tener todas las respuestas.

Para fortalecer estas aptitudes, Castro recomienda una práctica constante y deliberada: salir de la zona de confort diariamente para entrenar la valentía, conectar con el cuerpo y las emociones para desarrollar la intuición y buscar entornos donde el error sea parte del aprendizaje. La irrupción de la IA no disminuye la necesidad de la humanidad en el trabajo, sino que la refuerza, ya que la combinación de información con intuición y convicción será clave para liderar y adaptarse en el futuro.