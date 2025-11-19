Hayah Festival de Cortometrajes Celebra 17 Años de Cine Emergente en Panamá

El Hayah Festival vuelve con Proyecciones y Programa Educativo Gratuito



La nueva edición del Hayah Festival consolida a este evento como una plataforma esencial para impulsar la profesionalización y la visibilidad de los nuevos talentos que transforman el panorama audiovisual panameño.

(19/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Hayah Festival Internacional de Cortometrajes de Panamá celebra 17 años de trayectoria regresando con una nueva edición dedicada a promover y destacar el talento cinematográfico emergente del país. Las actividades se desarrollarán del 19 al 23 de noviembre en dos importantes centros culturales de la ciudad.

Proyecciones y Sedes del Festival

La selección oficial de cortometrajes, que compiten en siete categorías distintas con su respectivo ganador, tendrá sus proyecciones en las salas de Cinépolis El Dorado. Este espacio se consolida, junto a la Ciudad de las Artes, como uno de los epicentros del cine joven panameño durante el evento.

Un Espacio para la Formación Audiovisual

Más allá de la competencia de cortometrajes, el Hayah Festival ofrece un robusto programa educativo gratuito. Dicho programa se llevará a cabo en la Ciudad de las Artes e incluye talleres, charlas y conversatorios. Estas actividades están diseñadas para beneficiar a estudiantes, realizadores y a todo el público amante del séptimo arte.

El evento de cinco días también incorporará sesiones de networking, específicamente orientadas a fomentar el encuentro productivo entre profesionales establecidos y los nuevos talentos de la industria audiovisual nacional.

Plataforma Esencial para el Cine Emergente

A lo largo de sus 19 años de existencia, el Hayah Festival se ha establecido como una plataforma fundamental para el cine emergente en Panamá. Su rol ha sido crucial, sirviendo como vitrina para nuevos realizadores y actuando como un puente efectivo hacia festivales y oportunidades de alcance internacional. La misión central del festival se mantiene firme en impulsar la creatividad, asegurar la profesionalización y aumentar la visibilidad de las voces que están marcando una diferencia en el panorama audiovisual de la nación.

Para obtener la programación completa y detalles sobre las actividades del festival, los interesados pueden visitar el sitio oficial www.hayahconnect.com o seguir las redes sociales del evento @hayahpanama.

