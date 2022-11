Héroes de Cobre reconoce el talento y vocación de once profesionales panameños

(25/Nov/2022 – web) Panamá.– Alcanzada una década de servicio ininterrumpido, once colaboradores de Cobre Panamá fueron distinguidos recientemente como “Héroes de Cobre” un reconocimiento especial que desde el año 2019 otorga la empresa a las mujeres y hombres que con inspiradora vocación ponen su talento y conocimientos al servicio de la minería sostenible.

En esta edición 2022, los galardonados -cuatro mujeres y siete hombres- son oriundos de las provincias de Coclé, Colón, Panamá, Panamá Oeste y Veraguas, y se desempeñan en distintas áreas de la mina como: operadores de equipo pesado, recursos humanos, planta de procesos, asuntos legales y corporativos, controles de calidad y ambientales.

Los Héroes de Cobre 2022 son: Fernando Arrocha, Kenia Sánchez, Clemente Martínez, Lorena de León, Azaías Duarte, Xiomara Martínez, Exairo González, Abdel Carrasquilla, Abel Palacios, Lilibeth Herrera y Margarito González.

Como parte del reconocimiento, los colaboradores acompañados de familiares participaron durante cuatro días de una serie de actividades recreativas y de ocio patrocinadas por la empresa, así como de una visita a la mina junto a padres, cónyuges, hijos, sobrinos, para que conozcan de primera mano la ocupación y funciones de sus seres queridos.

Los Héroes de Cobre reciben también diversos obsequios que incluyen desde asesoramiento de imagen personalizado, hasta una canasta con café La Ceiba que se cultiva por los campesinos agroforestales que financia Cobre Panamá, así como productos de la cooperativa de productores DONLAP, con el fin de que perciban de forma directa parte de los frutos de su trabajo, que se evidencia en las comunidades vecinas a la mina y de donde algunos de ellos mismos proceden.

Estos once Héroes de Cobre son parte de los más de 7,000 colaboradores de la mina, quienes contribuyen con más de US$ 100 millones en pagos de cuotas a la CSS. La operación de Cobre Panamá representa el 4% del PIB, generando unos 39,000 empleos formales de forma directa e indirecta, así como 1,850 proveedores locales con compras anuales por unos US$ 600 millones.

Vía TheCorporateDiplomacy