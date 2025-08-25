Historial de crédito: Acodeco alerta sobre depósitos irregulares para evitar prescripción

Acodeco sanciona prácticas indebidas que afectan el historial de crédito de los consumidores

Más de 100 quejas por manipulación del historial de crédito han generado sanciones por B/.96,000.00, según Acodeco.

La entidad recomienda revisar el historial de crédito y formalizar acuerdos financieros para evitar afectaciones indebidas.

(25/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) ha detectado una preocupante estrategia utilizada por algunos agentes económicos para evitar la prescripción de deudas en los historiales de crédito. Según lo establecido en la Ley N.º 24 del 22 de mayo de 2002, se han identificado depósitos mínimos —de hasta un balboa— realizados con el propósito de alterar la fecha del último pago y así impedir la eliminación de la referencia crediticia.

Durante el presente año, Acodeco ha recibido 115 quejas relacionadas con intentos de “eliminar por prescripción”, en las que los consumidores alegan no reconocer los pagos reflejados en sus reportes. Como resultado de estas irregularidades, se han impuesto sanciones que ascienden a B/.96,000.00.

La entidad aclara que solo los pagos efectuados por el consumidor, su fiador, codeudor o mediante procesos judiciales pueden interrumpir la prescripción. Los pagos realizados por terceros o por el propio agente económico no tienen validez legal para modificar el historial de crédito.

Para mantener un historial de crédito limpio y actualizado, Acodeco recomienda:

• Verificar periódicamente el historial crediticio.

• Solicitar arreglos de pago, restructuraciones o refinanciamientos en caso de atraso.

• Formalizar por escrito cualquier acuerdo con la entidad financiera.

• Evaluar las tres opciones ofrecidas por el agente económico y elegir la más viable según la situación económica personal.

• Cumplir con los compromisos pactados.

Con el objetivo de facilitar la comprensión de la Ley 24 de 2002 y sus modificaciones, Acodeco ha elaborado un manual de criterios disponible en su Departamento de Educación, dirigido tanto a consumidores como a agentes económicos.

La institución reitera su facultad para investigar, solicitar información y sancionar a quienes incumplan las disposiciones legales relacionadas con el historial de crédito.