Beneficiarias de la Red de Oportunidades del MIDES se gradúan con honores en la Unachi

Dos madres residentes en Llano Ñopo logran títulos universitarios en Educación y destacan como ejemplos de superación gracias al programa de transferencias monetarias del MIDES.
Mujeres Ngäbe rompen el ciclo de pobreza con apoyo de la Red de Oportunidades del MIDES
• Con una inversión trimestral de 6.3 millones de balboas, la Red de Oportunidades fomenta la educación y el emprendimiento en las comunidades más vulnerables del país.
(21/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Comarca Ngäbe Buglé, Panamá.- En la comunidad de Llano Ñopo, la educación se ha consolidado como la herramienta principal para superar la vulnerabilidad social. Iris Reyes y Cristina Carpintero, dos mujeres de la etnia Ngäbe, han logrado culminar con éxito sus estudios en la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), financiando su formación profesional mediante el programa Red de Oportunidades del MIDES.
Excelencia académica y vocación docente
Tras cinco años de esfuerzo constante, ambas residentes del distrito de Munä recibieron sus diplomas como licenciadas en Educación. Iris Reyes, de 35 años, obtuvo la distinción «Capítulo de Honor Sigma Lambda», el reconocimiento académico más alto de la institución. Por su parte, Cristina Carpintero, de 26 años, también alcanzó calificaciones sobresalientes, superando barreras geográficas y económicas.
Motivadas por su entorno, las nuevas profesionales han iniciado un profesorado en educación media para ejercer la docencia en sus propias comunidades. Mientras esperan una plaza en el sistema educativo, han desarrollado emprendimientos propios: Iris en la confección de vestuario y Cristina en la cría de animales de granja, demostrando la autonomía económica promovida por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).
Impacto familiar y corresponsabilidad educativa
El éxito de estas madres se refleja directamente en el rendimiento escolar de sus hijos. Iris, madre de cinco niños, supervisa personalmente el avance académico de sus hijos en el Centro Educativo Llano Ñopo, donde destacan con promedios superiores a 4.7. Similarmente, las hijas de Cristina ocupan puestos distinguidos en su escuela con promedios de 4.8.
Las licenciadas coinciden en que las transferencias monetarias deben ser gestionadas como una plataforma de superación. «No se trata solo de recibir, sino de saber aprovechar ese apoyo para superarse», subrayaron las beneficiarias, quienes ahora sirven de modelo para sus familias y vecinos.
Fortalecimiento de los programas de inclusión
Magalis Araúz, directora nacional de Inclusión y Desarrollo Social del MIDES, destacó en tercera persona que estas historias validan la efectividad de la inversión estatal. Según la funcionaria, la Red de Oportunidades no solo exige la asistencia escolar de los menores, sino que incentiva el crecimiento profesional de los adultos para romper el ciclo de pobreza extrema.
Actualmente, el programa Red de Oportunidades del MIDES beneficia a 42,591 panameños, mayoritariamente mujeres, con una inversión trimestral de 6.3 millones de balboas. Además del soporte financiero para necesidades básicas, la iniciativa incluye capacitaciones para el desarrollo de emprendimientos sostenibles en áreas de difícil acceso.
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