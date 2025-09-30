Anuncian Horario de Visita Penitenciaria regular al Complejo La Joya para octubre

Familias deben verificar el Horario de Visita Penitenciaria al Complejo La Joya para octubre

• Durante octubre de 2025, la visita a La Nueva Joya se dividirá en Grupo A (13 al 17) y Grupo B (20 al 24), mientras que La Joyita tendrá dos periodos de visita .

(30/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Sistema Penitenciario ha hecho público el Horario de Visita Penitenciaria regular para los familiares de personas privadas de libertad en los centros La Joyita, La Joya y La Nueva Joya. El calendario detalla la distribución de las visitas por centro penitenciario y por pabellón para el mes de octubre de 2025.

Se ha hecho un llamado a los familiares para que corroboren el horario que les corresponde y continúen aplicando las medidas sanitarias de prevención correspondientes para el autocuidado.

Calendario de visitas por centro penitenciario

El orden de visita regular para octubre es el siguiente :

Centro Penitenciario La Joyita (29 de septiembre al 3 de octubre y 27 al 31 de octubre)

Horario Lunes (Pabellones) Martes (Pabellones) Miércoles (Pabellones) Jueves (Pabellones) Viernes (Pabellones) 9:00 am. – 10:00 am. 11 9 1 14 10 10:00 am. – 11:00 am. 11:00 am. – 12:00 md. 12 2 6 13 10 12:00 md. – 1:00 pm. 1:00 pm. – 2:00 pm. 4 16 7 5 17 2:00 pm. – 3:00 pm.

Centro Penitenciario La Joya (6 al 10 de octubre)

Horario Lunes (Pabellones) Martes (Pabellones) Miércoles (Pabellones) Jueves (Pabellones) Viernes (Pabellones) 8:00 am. – 9:00 am. 10 9 4 3 2 9:15 am. – 10:15 am. 5 1 4 3 2 10:30 am. – 11:30 am. 5 1 8 G1 6 11:45 am. – 12:45 pm. 15 G-2

Se especifica que para los privados de libertad del Centro Penitenciario de Chitré, quienes se encuentran recluidos en el pabellón 7 de La Joya, el día de visita será el sábado 11 de octubre.

Centro Penitenciario La Nueva Joya

La visita a La Nueva Joya se ha dividido en dos grupos con fechas distintas :

• Grupo A: Del 13 al 17 de octubre.

• Grupo B: Del 20 al 24 de octubre.

El detalle de pabellones, sectores y horarios para ambos grupos es el siguiente: