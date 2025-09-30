Anuncian Horario de Visita Penitenciaria regular al Complejo La Joya para octubre

El Horario de Visita Penitenciaria regular para octubre al Complejo La Joya, La Joyita y La Nueva Joya ha sido anunciado, con fechas específicas y una exhortación a familiares para que corroboren la información.
Familias deben verificar el Horario de Visita Penitenciaria al Complejo La Joya para octubre
• Durante octubre de 2025, la visita a La Nueva Joya se dividirá en Grupo A (13 al 17) y Grupo B (20 al 24), mientras que La Joyita tendrá dos periodos de visita.
(30/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Sistema Penitenciario ha hecho público el Horario de Visita Penitenciaria regular para los familiares de personas privadas de libertad en los centros La Joyita, La Joya y La Nueva Joya. El calendario detalla la distribución de las visitas por centro penitenciario y por pabellón para el mes de octubre de 2025.
Se ha hecho un llamado a los familiares para que corroboren el horario que les corresponde y continúen aplicando las medidas sanitarias de prevención correspondientes para el autocuidado.
Calendario de visitas por centro penitenciario
El orden de visita regular para octubre es el siguiente:
Centro Penitenciario La Joyita (29 de septiembre al 3 de octubre y 27 al 31 de octubre)
Centro Penitenciario La Joya (6 al 10 de octubre)
Se especifica que para los privados de libertad del Centro Penitenciario de Chitré, quienes se encuentran recluidos en el pabellón 7 de La Joya, el día de visita será el sábado 11 de octubre.
Centro Penitenciario La Nueva Joya
La visita a La Nueva Joya se ha dividido en dos grupos con fechas distintas:
• Grupo A: Del 13 al 17 de octubre.
• Grupo B: Del 20 al 24 de octubre.
El detalle de pabellones, sectores y horarios para ambos grupos es el siguiente:
