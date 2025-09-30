Anuncian Horario de Visita Penitenciaria regular al Complejo La Joya para octubre

El Horario de Visita Penitenciaria regular para octubre al Complejo La Joya, La Joyita y La Nueva Joya ha sido anunciado, con fechas específicas y una exhortación a familiares para que corroboren la información.

 

Familias deben verificar el Horario de Visita Penitenciaria al Complejo La Joya para octubre

• Durante octubre de 2025, la visita a La Nueva Joya se dividirá en Grupo A (13 al 17) y Grupo B (20 al 24), mientras que La Joyita tendrá dos periodos de visita.

(30/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Sistema Penitenciario ha hecho público el Horario de Visita Penitenciaria regular para los familiares de personas privadas de libertad en los centros La Joyita, La Joya y La Nueva Joya. El calendario detalla la distribución de las visitas por centro penitenciario y por pabellón para el mes de octubre de 2025.

Se ha hecho un llamado a los familiares para que corroboren el horario que les corresponde y continúen aplicando las medidas sanitarias de prevención correspondientes para el autocuidado.

Calendario de visitas por centro penitenciario

El orden de visita regular para octubre es el siguiente:

Centro Penitenciario La Joyita (29 de septiembre al 3 de octubre y 27 al 31 de octubre)
Horario Lunes (Pabellones) Martes (Pabellones) Miércoles (Pabellones) Jueves (Pabellones) Viernes (Pabellones)
9:00 am. – 10:00 am. 11  9  1  14  10 
10:00 am. – 11:00 am.
11:00 am. – 12:00 md. 12  2  6  13  10 
12:00 md. – 1:00 pm.
1:00 pm. – 2:00 pm. 4  16  7  5  17 
2:00 pm. – 3:00 pm.

 

Centro Penitenciario La Joya (6 al 10 de octubre)

Horario Lunes (Pabellones) Martes (Pabellones) Miércoles (Pabellones) Jueves (Pabellones) Viernes (Pabellones)
8:00 am. – 9:00 am. 10 9 4 3 2
9:15 am. – 10:15 am. 5 1 4 3 2
10:30 am. – 11:30 am. 5 1 8 G1 6
11:45 am. – 12:45 pm. 15 G-2      

 

Se especifica que para los privados de libertad del Centro Penitenciario de Chitré, quienes se encuentran recluidos en el pabellón 7 de La Joya, el día de visita será el sábado 11 de octubre.

Centro Penitenciario La Nueva Joya

La visita a La Nueva Joya se ha dividido en dos grupos con fechas distintas:

• Grupo A: Del 13 al 17 de octubre.

• Grupo B: Del 20 al 24 de octubre.

El detalle de pabellones, sectores y horarios para ambos grupos es el siguiente:

Día y hora Visita Grupo A Visita Grupo B
  Lunes  
8:00 am. – 9:00 am. Sector B, máxima 1, patio 2 Sector B, máxima 1, patio 1
9:00 am. – 10:00 am. Sector D, mediana 2, patio 1 Sector D, mediana 2, patio 2
10:00 am. – 11:00 am. Sector C, extrema 1, patio 1 Sector C, extrema 2, patio 3
11:00 am. – 12:00 md. Sector A, mediana 1 patio 2 Sector A, mínima 1, patio 2
12:00 md. – 1:00 p.m. Sector D, mediana 4, patio 1 Sector D, mediana 5, patio 1
  Martes  
8:00 am. – 9:00 am. Sector B, mediana 2, patio 2 Sector B, mediana 2, patio 1
9:00 am – 10:00 am Sector B, extrema 2, patio 2 Sector D, mediana 3, patio 1
10:00 am. – 11:00 am. Sector C, extrema 1, patio 2 Sector C, extrema 3, patio 1
11:00 am. – 12:00 md. Sector B, extrema 2, patio 3 Sector A, mediana 1, patio 1
12:00 md. – 1:00 p.m. Sector E, observación, patio 1 Sector E, observación patio 2
  Miércoles  
8:00 am. – 9:00 am. Sector B, mediana 3, patio 2 Sector D, mediana 4, patio 2
9:00 am – 10:00 am Sector A, mediana 3, patio 2 Sector A, mínima 2, patio 1
10:00 am. – 11:00 am. Sector C, extrema 1, patio 3 Sector C, extrema 3, patio 2
11:00 am. – 12:00 md. Sector D, mediana 1, patio 1 Sector D, mediana 1, patio 2
12:00 md. – 1:00 p.m. Sector B, máxima 3, patio 1 Sector E, probatorio, patio 2
  Jueves  
8:00 am. – 9:00 am. Sector D, mediana 6, patio 2 Sector B, mediana 1, patio 1
9:00 am – 10:00 am Sector B, máxima 3, patio 2 Sector A, mediana 3, patio 1
10:00 am. – 11:00 am. Sector C, extrema 2, patio 1 Sector C, extrema 3, patio 3
11:00 am. – 12:00 md. Sector D, mediana 5, patio 2 Sector D, mediana 6, patio 1
12:00 md. – 1:00 p.m. Sector A, mínima 2, patio 2 Sector A, mediana 2, patio 1
  Viernes  
8:00 am. – 9:00 am. Sector A, mediana 2, patio 2 Sector B, mediana 1, patio 2
9:00 am – 10:00 am Sector B, extrema 2, patio 1 Sector E, pre-libertad, patio 1 y 2
10:00 am. – 11:00 am. Sector C, extrema 2, patio 2 Sector B, mediana 3, patio 1
11:00 am. – 12:00 md. Sector D, mediana 3, patio 2 Sector E, libertad vigilada, patio 1 y 2
12:00 md. – 1:00 p.m. Sector E, probatorio, patio 1 Sector A, mínima 1, patio 1

