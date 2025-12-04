Hotel Hyatt Regency Panama City celebra su encendida del Árbol de Navidad con niños del Casco Antiguo

Hyatt Regency Panama City realiza su primera e ncendida del Árbol de Navidad junto a Fundación NiMu

• La ceremonia reafirma el compromiso del hotel con la comunidad al reunir a niños y jóvenes del Casco Antiguo, en línea con el propósito de la marca Hyatt de generar un impacto social positivo.

(03/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Hyatt Regency Panama City celebró un hito en sus festividades de fin de año con la realización de su primera Encendida del Árbol de Navidad. La actividad, organizada en colaboración con NiMu Panamá, dio el inicio oficial a la temporada navideña en la propiedad, reuniendo a niños y jóvenes del Casco Antiguo.

Este evento subraya el compromiso continuo del hotel con la comunidad y su propósito de cuidar a las personas. Sarah Valencia, directora de Ventas y Mercadeo de Hyatt Regency Panama City, enfatizó que la Encendida del Árbol de Navidad refleja el compromiso de la marca con promover espacios que fortalezcan la unión, la esperanza y el bienestar colectivo. Valencia añadió que en Hyatt, la hospitalidad trasciende el servicio para inspirar y generar un impacto positivo.

Celebración con Fundación NiMu Panamá

Durante la ceremonia, un grupo de diez niños que forman parte de los programas de NiMu Panamá participó en el conteo regresivo que iluminó por primera vez el árbol navideño, ubicado en el lobby del hotel. La participación de los niños, acompañados por miembros del equipo y huéspedes, generó un ambiente de alegría y unión significativo para todos los asistentes.

NiMu Panamá es una organización dedicada a reducir los factores de riesgo que enfrentan niños y mujeres en situación de vulnerabilidad. Su labor se extiende a comunidades de Darién, el Casco Antiguo y centros penitenciarios en Colón, brindando apoyo integral que incluye educación, acompañamiento emocional, atención médica y asistencia legal. Carolin Carson, directora y fundadora de la organización, mencionó: “Creamos espacios seguros desde el amor y la empatía, porque no nos salvamos solos, nos salvamos en comunidad”.

Vínculos Comunitarios y Turismo Responsable

Esta actividad se alinea con la visión del Hyatt Regency Panama City de promover iniciativas con impacto social, en concordancia con los principios globales de Hyatt. Desde su apertura, el hotel ha impulsado un turismo responsable mediante la implementación de prácticas sostenibles, la colaboración con proveedores locales y la participación activa en proyectos de bienestar social. La Encendida del Árbol de Navidad simboliza la búsqueda del hotel por fomentar vínculos comunitarios sólidos.

