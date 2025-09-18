Gobierno panameño impulsa la humanización en los servicios de salud

Con el lema «el paciente es primero», panamá lidera la humanización de la salud

• Con la participación de más de 400 profesionales, panamá celebra el primer Congreso Nacional de Humanización de los Servicios de Salud, un evento que busca transformar la atención médica en el país.

(18/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Con el lema “El paciente es primero”, el Gobierno Nacional inauguró el primer Congreso Nacional de Humanización de los Servicios de Salud, un evento que marca un punto de inflexión en la atención médica en el país. El congreso, sin precedentes en Panamá, reafirma la importancia que la administración del presidente José Raúl Mulino concede al bienestar de los ciudadanos.

Compromiso gubernamental con la atención integral

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, en representación del presidente Mulino, resaltó la relevancia de este congreso que, durante dos días, reunirá a más de 400 profesionales del sector, incluyendo a personal médico, de enfermería y administrativo. La jornada contará con la participación de ocho expositores, cuatro de ellos internacionales, quienes abordarán temas cruciales sobre la humanización de la salud. Orillac expresó que el gobierno asume la tarea de humanizar la gestión sanitaria, destacando que “nada o poco ganamos con nuevos y mejores edificios, con nuevas tecnologías o con el incremento de recursos, si esa gestión no va acompañada de la solidaridad, el esmero en la mano fraternal y la comprensión que el personal le debe otorgar a los pacientes”.

Inversiones y transformación del sistema de salud

Por su parte, el ministro de Salud (Minsa), Fernando Boyd Galindo, indicó que el Gobierno Nacional trabaja activamente en la mejora de la infraestructura sanitaria y la dotación de insumos en todo el territorio panameño. Subrayó que la administración actual tiene un “compromiso de Estado con la transformación profunda del sistema de salud, centrada en la empatía, el respeto y la dignidad humana”. Además, el titular de salud mencionó que este año se invierten más de B/.2 mil millones en hospitales, centros de salud y puestos de atención primaria a nivel nacional.

La humanización como principio rector

Dino Mon, director de la Caja de Seguro Social (CSS), reconoció que, aunque el dolor no siempre se puede evitar, el personal médico tiene la capacidad de decidir cómo acompañar a los pacientes. Consideró que esa es la esencia de la humanización en el área de la salud y afirmó que el presidente Mulino impulsa este propósito nacional con firmeza. En el evento también estuvieron presentes el contralor, Anel Flores; la doctora Oris Lam, decana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá; y el doctor Julio Santamaría, director general del Instituto Oncológico Nacional (ION). El congreso, organizado por el ION, concluye el 19 de septiembre y tiene como objetivo promover un cambio cultural que priorice una atención médica más humana.