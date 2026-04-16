Jóvenes de la región demuestran su talento lingüístico en Ibero Deletreo

La Ciudad de Panamá se convierte en el epicentro del talento lingüístico con la primera edición de Ibero Deletreo, un evento que reúne a estudiantes de nueve países.
Panamá es sede del primer concurso internacional Ibero Deletreo
• Organizado por la Fundación Hablemos Bien y el Ministerio de Cultura, el concurso Ibero Deletreo busca fortalecer el uso correcto del idioma español en la niñez.
(16/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Las pantallas de Sertv transmitirán este jueves 16 de abril, a las 8:00 p.m., el primer concurso iberoamericano de deletreo 2026, denominado Ibero Deletreo. Este evento educativo representa un hito en la región al reunir a estudiantes de diversos países en una competencia que evalúa la excelencia académica, el dominio del idioma español, la precisión y la rapidez en el deletreo de palabras.
Origen y organización del certamen internacional
La iniciativa de Ibero Deletreo surge tras una década de éxito del Concurso Nacional de Deletreo en Panamá. Este proyecto, que originalmente fomentaba el correcto uso del lenguaje y el hábito de la lectura en estudiantes de primaria a nivel local, da un salto histórico en 2026 al expandirse al ámbito internacional. La organización del certamen está a cargo de la Fundación Hablemos Bien, el Ministerio de Cultura de Panamá y la Oficina en Panamá de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), con Sertv como el medio de comunicación oficial para la difusión del evento.
Participantes y preparación académica
En esta primera edición internacional, la Ciudad de Panamá recibe a delegaciones de estudiantes finalistas de cuarto, quinto y sexto grado provenientes de Panamá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua. Los jóvenes competidores se han preparado utilizando un listado oficial de 200 palabras extraídas del Diccionario de la Real Academia Española (RAE), con el fin de fortalecer su vocabulario y sus habilidades lingüísticas.
Objetivos e incentivos de la competencia
El propósito fundamental de esta competencia es incentivar la lectura en la infancia, promover el buen uso del idioma español y facilitar un intercambio cultural enriquecedor entre las naciones iberoamericanas. Los participantes optarán por diversos reconocimientos, que incluyen incentivos tecnológicos y premios en efectivo. Sertv extiende una invitación a la audiencia para sintonizar esta transmisión especial y apoyar a los talentos infantiles que representan el futuro del idioma en la región.
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