Presentan variedades de tomate IDIAP-TM-EJIDO-25 e IDIAP-TM-SALSA-25 en Los Santos

El IDIAP libera nuevas variedades de tomate para mejorar la productividad en Panamá

• Autoridades del IDIAP y Senacyt oficializaron la entrega de semillas de alto rendimiento al MIDA para su distribución entre productores de tomate a nivel nacional.

(23/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Los Santos, Panamá.- El IDIAP (Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá) realizó la liberación oficial de dos nuevas variedades de tomate denominadas IDIAP-TM-EJIDO-25 e IDIAP-TM-SALSA-25. El evento, que contó con la participación de autoridades y productores, marca un hito en la investigación científica aplicada para la sostenibilidad del agro panameño.

Investigación para la productividad nacional

La actividad fue liderada por la Magíster Miriam Vásquez de Ortega, directora general encargada del Idiap, quien resaltó que estos avances son fruto de un esfuerzo orientado a elevar la competitividad del cultivo en el país. Durante la presentación técnica, el Ing. José A. Guerra, gerente del proyecto, y el Dr. Jorge Enrique Jaén Villarreal, fitomejorador de la institución, detallaron las ventajas de estas variedades en cuanto a rendimiento y adaptación climática.

El Dr. Jaén Villarreal, quien es exbecario de la Senacyt y doctorado por la Universidad Agraria de La Habana, Cuba, explicó que el desarrollo de estos materiales se centró en mejorar la calidad del fruto bajo las condiciones específicas de las zonas productoras panameñas. Por su parte, el Lic. Carlos Maynor Salinas, asesor de la Senacyt, subrayó el impacto positivo de la innovación tecnológica en el desarrollo económico del sector primario.

Transferencia de tecnología al productor

Como punto central del acto, el Idiap procedió con la entrega formal de semillas al Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA). Esta acción asegura que el material genético sea distribuido de manera efectiva a los productores locales, garantizando que los beneficios de la investigación lleguen directamente al campo.

La jornada incluyó el testimonio del productor colaborador Francisco Morales y un recorrido por parcelas demostrativas, donde los asistentes participaron en una cosecha simbólica. Con esta liberación, el instituto reafirma su compromiso con la seguridad alimentaria y el fortalecimiento técnico de los agricultores nacionales a través de herramientas genéticas de alta eficiencia.

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