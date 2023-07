IEA de la Universidad de Panamá comparte investigaciones en congreso internacional

El Dr. Andrés Rivera M., subdirector del Instituto Especializado de Análisis -IEA-, representó a Panamá en el 71° Congreso Internacional de la Sociedad para la Investigación de Plantas Medicinales y Productos Naturales en Dublín

(8/Jul/2023 – web) Panamá.- El Dr. Andrés Rivera M., subdirector del Instituto Especializado de Análisis de la Universidad de Panamá, participó en el 71° Congreso Internacional y Reunión Anual de la Sociedad para la Investigación de Plantas Medicinales y Productos Naturales (71st International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research, GA), llevado a cabo en Trinity College en Dublin (Irlanda).

El Dr. Rivera participó en calidad de ponente de dos pósters productos de los trabajos de investigación desarrollados en el IEA: The Assessment of the quality and chemometric analysis of Apis mellifera honey to different harvests from the dry arc of Panama, and the Untargeted Metabolomics based on UPLC-MS coupled with a Chemometrics approach to target α-Glucosidase Inhibitory activity of six Panamanian Cecropia species.

Este prestigioso congreso organizado por la Sociedad para la Investigación de Plantas Medicinales y Productos Naturales tuvo como objetivo fomentar el desarrollo de los siguientes aspectos: Trabajar hacia una vida más saludable para humanos y animales mediante el desarrollo de un uso más basado en evidencia de productos naturales medicinales, promover la investigación y el desarrollo en el amplio campo de los productos naturales, proporcionar una plataforma para el intercambio de conocimientos e ideas relacionadas con los productos naturales medicinales y conectar a personas dedicadas a todos los aspectos de la investigación de productos naturales de la academia, la industria y las partes interesadas, y promover la investigación básica y aplicada en varios campos de la investigación de plantas medicinales y productos naturales, incluyendo el control de calidad de muchos de los productos herbarios con que se cuenta actualmente.

Fuente/Foto: IEA Universidad de Panamá