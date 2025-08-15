IEEE EMBS reconoce liderazgo técnico y estudiantil de Panamá en congresos globales

Panamá suma seis premios internacionales en ingeniería biomédica en 15 años

Panamá es referente regional en ingeniería biomédica gracias a reconocimientos otorgados por IEEE EMBS a capítulos profesional y estudiantil.

El Dr. Luis Estrada y el Dr. Ernesto Ibarra destacan el compromiso colectivo que ha posicionado a Panamá en el mapa global de la bioingeniería.

(15/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- El Capítulo de Panamá de la Sociedad de Ingeniería en Medicina y Biología del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE-EMBS) celebra 15 años de trayectoria con seis reconocimientos internacionales que consolidan su impacto regional y global en el campo de la ingeniería biomédica.

El más reciente galardón, el Best Regional Professional Chapter Award, fue entregado en julio durante el 47.º Congreso Internacional de la IEEE EMBS en Copenhague, Dinamarca. El Dr. Luis Carlos Estrada Petrocelli, presidente del capítulo y coordinador de la carrera de Ingeniería Biomédica e Instrumentación de la Universidad Latina de Panamá, recibió el premio en representación de una comunidad que ha impulsado este esfuerzo colectivo.

“La ingeniería biomédica no es solo una carrera, es una disciplina estratégica al servicio de la salud”, afirmó Estrada Petrocelli. “Este premio refleja años de trabajo voluntario y comprometido con el avance de la ingeniería biomédica en Panamá y la región.”

Este reconocimiento se suma al otorgado en 2024 al Capítulo Estudiantil IEEE EMBS de la Universidad Latina de Panamá, distinguido como Best Regional Student Chapter en Orlando, Florida. Mercedes Tristán, presidenta del capítulo estudiantil, recibió el galardón por iniciativas de divulgación científica, mentoría académica y formación técnica con impacto social.

En 2022, Alexandra Montenegro fue reconocida como Voluntaria Estudiantil Ejemplar por su liderazgo en proyectos como STAR, BIOCAUSA y Mujeres Brillantes, enfocados en equidad de género, ética tecnológica y acceso inclusivo a la ciencia.

Además, Panamá cuenta con dos de los tres únicos latinoamericanos galardonados con premios globales de IEEE EMBS: el Dr. Rolando Gittens, con el Professional Achievement Award en 2022, y el Dr. Ernesto Ibarra, con el Distinguished Service Award en 2021. Ibarra también fue el primer profesional en recibir el Premio Profesional Ejemplar de la Región Latinoamericana, y actualmente preside la Sección IEEE Panamá.

“Más que una trayectoria, hemos construido una comunidad con propósito”, expresó Ibarra. “Este capítulo nació con la visión de integrar ciencia, tecnología y salud en beneficio de la sociedad.”

Desde su fundación en 2009, el Capítulo IEEE EMBS de Panamá ha promovido actividades técnicas, educativas y de vinculación profesional. En 2010, fue designado como la primera representación oficial del Consejo Regional de Ingeniería Biomédica para América Latina (CORAL), marcando un hito continental.

“Panamá tiene el talento, la energía y el compromiso para seguir liderando esta transformación desde la ingeniería biomédica”, concluyó Estrada Petrocelli. “Este es solo el comienzo de todo lo que juntos podemos alcanzar.”