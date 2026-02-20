IEEE-Panamá consolida su influencia tecnológica en Latinoamérica y el mundo

Profesionales de IEEE-Panamá asumen cargos de liderazgo global y regional

• Cuatro especialistas panameños ocuparán posiciones clave en sectores de energía, telecomunicaciones y computación, fortaleciendo la diplomacia científica del país.

(20/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Un grupo de profesionales panameños ha logrado consolidar la presencia de IEEE-Panamá en la estructura de liderazgo internacional de la Sección Latinoamericana y global del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Cuatro expertos asumieron posiciones de alta relevancia técnica y estratégica, mientras que otra profesional fue distinguida con un galardón regional por su contribución al sector.

Liderazgo panameño en posiciones estratégicas

En la estructura de IEEE-Latinoamérica sobresalen los siguientes perfiles nacionales:

• Yessica Saez: Designada como Directora de la Sociedad de Telecomunicaciones (COMSOC) para el periodo 2026–2027, donde coordinará la estrategia técnica regional.

• Guadalupe González: Representante de Latinoamérica en la Sociedad de Potencia y Energía (IEEE-Power Society) 2026–2027, actuando como portavoz regional en sostenibilidad.

• Fernando Bauche: Asume como Tesorero del Comité Ejecutivo Global de IEEE, participando en la gestión financiera de una de las sociedades técnicas más influyentes del mundo.

• Natasha Urdaneta: Presidenta de Jóvenes Profesionales y Estudiantes de la Sociedad de la Computación de IEEE-Latinoamérica.

Asimismo, la profesional María Cristina Ríos fue galardonada con el Latin American Region Young Professional Award de COMSOC LATAM, un reconocimiento que premia su impacto y liderazgo en la región.

Proyección y capital reputacional

El Presidente de la Sección de Panamá de IEEE, Dr. Ernesto Ibarra, destacó en tercera persona que este éxito no representa únicamente logros individuales, sino un capital reputacional invaluable para la comunidad científica y tecnológica panameña. Según el Dr. Ibarra, los miembros de la sección local ahora influyen directamente en la toma de decisiones que definen el rumbo de áreas críticas como la energía, la gobernanza técnica y la computación a nivel global.

El liderazgo alcanzado en estos cargos internacionales no es fortuito, pues requiere de una trayectoria probada y reconocimiento mediante procesos de votación. Estos nombramientos funcionan como puentes de diplomacia científica que permiten atraer buenas prácticas y tendencias globales al ecosistema local, inspirando a nuevas generaciones en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM).

IEEE es la organización profesional de ingeniería y tecnología más grande del mundo, con presencia en más de 160 países. Sus comités son responsables de definir estándares tecnológicos e influir en políticas públicas de investigación aplicada y educación técnica a nivel mundial.

