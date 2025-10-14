Ingeniería y Progreso: IEEE Sección Panamá conmemora 53 años de trayectoria y aportes locales

(13/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Durante el mes de octubre, se conmemora mundialmente el Día del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE). En Panamá, las celebraciones se extienden para enmarcar un acontecimiento especial: el 53.º aniversario de la Sección Panamá del IEEE, fundada el 12 de septiembre de 1972.

La conmemoración oficial incluyó una cena de aniversario el pasado 19 de septiembre, celebrada en el marco de la clausura del congreso Innovative Smart Grid Technologies Latin America (ISGT-LA 2025). Este evento, organizado por la Sociedad de Potencia y Energía del IEEE, reunió en la capital a investigadores, profesionales y autoridades de América Latina para debatir sobre redes inteligentes, automatización y la transición energética.

La participación del Dr. Eduardo Ortega-Barría, Secretario Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y de representantes de PROMTUR Panamá, en la cena de clausura reafirmó el compromiso de posicionar a Panamá como un centro regional para la transferencia de conocimiento científico y la realización de congresos de alto nivel.

Vínculo Histórico con la Ingeniería Panameña

El IEEE Sección Panamá celebra más de medio siglo de contribuciones al desarrollo científico y tecnológico del país. Su historia está intrínsecamente ligada al sistema eléctrico y de control del Canal de Panamá, inaugurado en 1914 y reconocido por el IEEE internacional como un emblema de innovación y progreso técnico.

“Desde la creación formal de la Sección en 1972, IEEE ha contribuido activamente al fortalecimiento del ecosistema nacional de innovación mediante programas de educación técnica, desarrollo profesional continuo y vinculación entre academia, industria y gobierno”, explicó el Ing. Ernesto Ibarra, Presidente de IEEE-Panamá.

Fortalecimiento del Talento y la Innovación

Actualmente, el IEEE Sección Panamá cuenta con múltiples capítulos técnicos que abarcan disciplinas esenciales para el futuro tecnológico, como ingeniería eléctrica, electrónica, computación, automatización, robótica, semiconductores y biomédica.

Además, la organización impulsa activamente iniciativas de liderazgo, equidad y tecnología con impacto social a través de sus grupos de afinidad, incluyendo Women in Engineering (WIE), Young Professionals (YP) y SIGHT (Special Interest Group on Humanitarian Technology).

Un pilar fundamental de la misión del IEEE Sección Panamá son sus ramas estudiantiles activas en las principales universidades del país: la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), la Universidad de Panamá (UP), la Universidad Latina de Panamá (ULATINA) y la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS). Estas ramas han sido clave en la formación de líderes que hoy impulsan la transformación tecnológica nacional.

Al celebrar su 53.º aniversario, el IEEE Sección Panamá reafirma su visión de seguir siendo un motor de progreso, actuando como puente entre el conocimiento global y las necesidades locales, y fortaleciendo el talento humano que impulsa el futuro de la ingeniería, la ciencia y la tecnología en el país.