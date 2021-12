IESA inaugura Centro Internacional de Energía y Ambiente en Panamá

(3/Dic/2021 – web) Panamá.- En el marco del lanzamiento del Centro Internacional de Energía y Ambiente (CIEA) del IESA en Panamá, el próximo martes 7 de diciembre se llevará a cabo el conversatorio Impacto de COP26 para Latinoamérica, un espacio para dialogar con expertos sobre las particularidades de la transición energética en la región tras los recientes acuerdos globales de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021.

La actividad, que se realizará a partir de las 10:00 a.m. (hora Panamá / USA Est), y 11:00 a.m. (hora República Dominicana / Venezuela), iniciará con las palabras del presidente del IESA, Gustavo Roosen, y del secretario Nacional de Energía de Panamá, Jorge Rivera Staff, quienes presentarán el CIEA-IESA Panamá.

El conversatorio contará con la presentación de un panel de expertos compuesto por Carlos Ruiz-Garvia (UN Climate Change Global Innovation Hub, Lead of the Regional Collaboration Centre for Latin America), Francisco Monaldi (Fellow in Latin American Energy Policy & Director, Latin America Energy Program, Baker Institute, Rice University), y Leonardo Beltrán Rodríguez (Distinguished Visiting Fellow of Columbia’s Center for Global Energy Policy & Board Member of SEforALL), quienes serán guiados por la moderación del presidente de la Cámara Panameña de Energía Solar y profesor del IESA, Federico Fernández.

Los mismos, abordarán los retos y oportunidades para Latinoamérica después de COP26, profundizarán sobre las perspectivas de las empresas nacionales y latinas de O&G, y ahondarán sobre las particularidades regionales de las energías limpias luego de los acuerdos globales.

Sobre el Centro Internacional de Energía y Ambiente

El CIEA fue creado el año 2005 para la generación y divulgación de conocimientos en energía y medio ambiente, así como en la formación de gerentes con capacidad de liderazgo en el sector energético. Desde su fundación, ha desarrollado programas de investigación y estudios con organismos como las Naciones Unidas, BID, CAF, Unión Europea, SELA, Shell, PDVSA, IDE-JETRO, AES, Bancos regionales y CEMEX.

Pensando en los retos de la región Latinoamericana, en las próximas generaciones, en la crisis energética actual y en las reflexiones a raíz de la COP26, al cierre de 2021 este centro ha ampliado sus fronteras para sumarse, desde la formación, investigación y la consultoría, a las soluciones sobre energía y clima.

El nuevo CIEA-IESA Panamá, busca seguir apoyando a organizaciones y empresas a través de sus objetivos. Además, localizado en la Ciudad del Saber, se convierte en un “hub” único para mantener una comunicación fluida entre todos los actores del entorno energético / ambiental de América Latina y el Caribe.

Para participar y ser testigo de este lanzamiento, los interesados deben llenar el siguiente formulario para recibir el link de transmisión.

