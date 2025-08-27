IMELCF inaugura Congreso Internacional de Ciencias Forenses con enfoque en justicia y tecnología

Panamá acoge el XVI Congreso de Ciencias Forenses: innovación, ética y verdad en el siglo XXI

Con más de 40 años de trayectoria, el IMELCF reafirma su liderazgo regional al abrir un congreso que impulsa nuevos paradigmas en Ciencias Forenses y administración de justicia.

El XVI Congreso Internacional de Ciencias Forenses se consolida como referente académico en Panamá, promoviendo el diálogo interdisciplinario entre ciencia, derecho y sociedad.

(27/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF) dio inicio al XVI Congreso Internacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, bajo el lema “Ciencia, Derecho y Sociedad: Nuevos Paradigmas Forenses”. El evento, que se extenderá por tres días, reúne a expertos de diez países para debatir los desafíos contemporáneos que enfrenta la justicia en el siglo XXI.

La ceremonia de apertura estuvo encabezada por el Dr. José Vicente Pachar Lucio, Director General del IMELCF, quien subrayó la relevancia del congreso como espacio de actualización profesional para peritos, fiscales y jueces. “Este encuentro representa un hito en la evolución del Instituto, reafirmando nuestro compromiso con la verdad, la justicia y la innovación científica”, afirmó.

Durante el congreso se abordarán temas clave como la relación entre neurociencia y conducta delictiva, el impacto del crimen organizado, el uso de tecnologías avanzadas en investigaciones criminales y el papel de la ciencia de datos en la transformación de la prueba pericial.

La Procuradora General de la Nación Encargada, Grisel Mojica, destacó que el evento constituye un espacio de diálogo interdisciplinario esencial para fortalecer la administración de justicia. “La medicina legal y las ciencias forenses son factores determinantes en la eficacia de las investigaciones y la legitimidad de las decisiones judiciales”, señaló.

Por su parte, la Dra. Gisela Jurado Iglesias, jefa de la Secretaría de Docencia, Investigación y Normativa del IMELCF, enfatizó la necesidad de mantenerse a la vanguardia ante la creciente complejidad de los delitos y los avances tecnológicos. “Este congreso convoca a mentes comprometidas con la búsqueda de la verdad y la excelencia profesional”, expresó.

Con más de 40 años de trayectoria, el IMELCF se consolida como institución de referencia nacional y regional, integrada por 1,800 profesionales que operan bajo principios de ética, transparencia, objetividad e imparcialidad. Es la primera institución forense en Latinoamérica en obtener la acreditación ANAB en Criminalística de Campo según la norma ISO/17020:2012, y la acreditación de sus laboratorios bajo la norma ISO/IEC 17025.

El XVI Congreso Internacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses se posiciona como un referente académico en la región, promoviendo una visión renovada de las ciencias forenses al servicio de la verdad y la justicia.