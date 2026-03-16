Las enfermedades crónicas no transmisibles causan más del 60% de las muertes en el país

Expertos analizan el desafío de las enfermedades crónicas no transmisibles en Panamá

• Con más de 1.5 millones de panameños afectados por hipertensión, el fortalecimiento de la atención primaria es clave para reducir la mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles.

(16/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- En el marco de EXPOCOMER 2026, se llevó a cabo el V Foro “Panamá como Centro de Innovación en Salud”, donde especialistas analizaron el impacto de las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT). Estas patologías representan uno de los mayores desafíos para la salud pública panameña, siendo responsables de más del 60%1 de las defunciones registradas en el territorio nacional. El encuentro reunió a voces del sector público, organismos internacionales, academia e industria para evaluar estrategias de prevención y acceso a tratamientos innovadores.

Realidad epidemiológica en Panamá

Cifras compartidas durante el evento, basadas en la Encuesta Nacional de Salud (ENSPA), revelan que más de 1.5 millones de personas en Panamá padecen hipertensión arterial y más de 500 mil sufren de diabetes mellitus. Ante este panorama, los expertos resaltaron la importancia de integrar de manera eficiente los servicios del Ministerio de Salud (MINSA) y la Caja de Seguro Social (CSS) para optimizar el seguimiento de los pacientes y fortalecer la atención primaria.

Innovación y sostenibilidad del sistema

El foro subrayó que abordar las enfermedades crónicas no transmisibles requiere de soluciones integrales que incluyan la colaboración público-privada y un uso estratégico de los datos sanitarios. Carmen Da Silva, Directora del Clúster Panamá y República Dominicana de Fedefarma, destacó en tercera persona la necesidad de fomentar el acceso oportuno a diagnósticos y tratamientos de alta calidad para mejorar los resultados en la salud de los pacientes. Asimismo, se enfatizó que la inversión en este rubro no solo mejora la calidad de vida, sino que impulsa el desarrollo socioeconómico del país.

Políticas públicas y acceso a tecnología

Los participantes coincidieron en que el sistema de salud debe evolucionar hacia modelos de atención más coordinados y sostenibles. Esto implica el desarrollo de políticas públicas que faciliten la incorporación de medicamentos innovadores y tecnologías sanitarias avanzadas. Al fortalecer estas estrategias, Panamá se posiciona como un referente regional en innovación, preparado para responder a la creciente demanda que imponen las enfermedades de larga duración en la población actual.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo:

Referencia:

1. Encuesta Nacional de Salud (ENSPA)