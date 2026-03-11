El impacto del acompañamiento terapéutico en el desarrollo de estudiantes con discapacidad

IPHE fortalece la inclusión educativa mediante el acompañamiento terapéutico integral

• A través de una red nacional que alcanza a más de 18,379 alumnos, el IPHE garantiza servicios de salud y orientación familiar bajo un modelo de acompañamiento terapéutico para la autonomía.

(11/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad, Panamá.- El acompañamiento terapéutico se consolida como un pilar fundamental para el desarrollo integral de los estudiantes con discapacidad en Panamá, al fortalecer sus habilidades físicas, emocionales, sociales y cognitivas. Este enfoque interdisciplinario busca no solo la autonomía del alumnado en el entorno educativo, sino también su participación activa en la vida comunitaria, reconociendo el potencial individual de cada estudiante.

La psicóloga Cynthia González, de la Escuela Nacional de Ciegos Helen Keller del Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE), destacó que este proceso es el resultado de un trabajo coordinado entre docentes, terapeutas físicos y ocupacionales, fonoaudiólogos, psicólogos, trabajadores sociales y especialistas en estimulación temprana. Este equipo profesional brinda un apoyo integral que se extiende a las familias, quienes son consideradas piezas esenciales en el proceso evolutivo de los niños y jóvenes.

Cobertura nacional y equipo especializado

En la actualidad, el IPHE garantiza el acceso a estos servicios especializados a través de una amplia infraestructura que incluye 21 sedes y presencia en 458 escuelas de la comunidad. La institución alcanza una cobertura en 73 distritos y 221 corregimientos, brindando atención a un total de 18,379 estudiantes en todo el territorio nacional. Este despliegue operativo es sostenido por más de 1,200 docentes de educación especial y 412 profesionales del equipo técnico.

El impacto positivo del acompañamiento terapéutico se refleja en casos como el de Amalia Fernández, una estudiante de cinco años que cursa el nivel de kínder en la Escuela Nacional de Ciegos. Su madre, Sadith Serrano Pineda, relató que la menor recibe servicios de fonoaudiología, psicología, terapia ocupacional, visual y física, lo cual ha generado avances espectaculares en su conducta, concentración y seguimiento de instrucciones.

Resultados en el desarrollo personal

Según manifestó Serrano Pineda, el apoyo recibido desde el ingreso de su hija a la institución ha sido determinante para su progreso. «Su conducta cambió completamente desde el inicio hasta como está actualmente. El avance ha sido espectacular, muy positivo para ella», expresó la madre, resaltando la atención completa y el respaldo adicional que la menor requería para su evolución académica y personal.

De esta manera, la integración de estrategias pedagógicas y terapéuticas reafirma el compromiso de la institución por construir una sociedad más inclusiva. Al articular estos servicios, el IPHE no solo impulsa el crecimiento de los estudiantes, sino que proporciona las herramientas necesarias para que cada persona atendida pueda alcanzar su máximo potencial bajo un esquema de atención especializada y humana.

