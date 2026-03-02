Pastos marinos: Ecosistemas estratégicos para la biodiversidad y la seguridad costera

Importancia y conservación de los pastos marinos en las costas de Panamá

• Ante amenazas como el cambio climático y el desarrollo costero, Panamá fortalece la protección de los pastos marinos mediante investigaciones científicas y un marco legal robusto.

(02/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Los pastos marinos constituyen ecosistemas costeros de vital importancia ecológica al servir como zonas de refugio y alimentación para múltiples especies de peces, moluscos, crustáceos y bivalvos. A diferencia de las algas, con las que suelen ser confundidos, estos organismos son plantas angiospermas con capacidad de producir flores y formar extensas praderas submarinas que garantizan la conectividad entre los manglares y los arrecifes de coral.

Amenazas y vulnerabilidad de las praderas submarinas

La estabilidad de estos ecosistemas se encuentra bajo presión por factores antropogénicos y climáticos. El desarrollo costero carente de planificación, la contaminación química y física, así como el turismo no sostenible, figuran entre las principales amenazas. Asimismo, fenómenos como El Niño y La Niña provocan variaciones en la temperatura, salinidad y acidez del agua, lo que impacta directamente en la densidad y diversidad de las praderas.

La deforestación de los manglares genera una sedimentación que afecta negativamente a los pastos marinos. De igual forma, la degradación de los arrecifes de coral elimina la protección natural que estos brindan a las zonas donde se asientan las plantas marinas, debilitando un ciclo ecológico fundamental para la costa.

Acciones institucionales y monitoreo científico

El Ministerio de Ambiente de Panamá, a través de la Dirección de Costas y Mares y la Dirección de Información Ambiental, implementa actualmente un proyecto de mapeo de corales y pastos marinos. Esta iniciativa tiene como objetivo localizar estos ecosistemas, evaluar su estado de conservación y generar datos que permitan definir estrategias de investigación a futuro.

Digna Barsallo, directora nacional de Costas y Mares, explica que la generación de información científica es clave para la toma de decisiones oportunas. Según indica la funcionaria, los pastos marinos requieren una gestión holística debido a su alta sensibilidad. Barsallo subraya que la degradación de estos espacios reduce los recursos para especies comerciales y aumenta la vulnerabilidad de las comunidades que dependen de la pesca y el turismo.

Marco legal y compromisos internacionales

En materia de legislación, Panamá cuenta con la Ley 304 del 31 de mayo de 2022, la cual establece la protección integral de los sistemas de arrecifes coralinos y los ecosistemas de pastos marinos. Este respaldo jurídico se complementa con la participación del país en la Iniciativa Internacional para los Arrecifes de Coral (ICRI), una alianza global que fomenta la gestión sostenible y el cumplimiento de metas ambientales internacionales.

Finalmente, la directora Barsallo enfatiza que la conservación de estos recursos es una responsabilidad compartida. Se requiere el compromiso de todos los sectores para evitar la contaminación, fomentar el turismo responsable y fortalecer la educación ambiental en las comunidades nacionales para salvaguardar la biodiversidad marina.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: