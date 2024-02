Impulsando la seguridad en el comercio: ONE Panamá recibe Certificación BASC

Ocean Network Express (ONE) Panamá se convierte en la primera línea naviera en obtener la Certificación BASC en el país

(22/Feb/2024 – web) Panamá.- Ocean Network Express (ONE) Panamá, una de las principales líneas navieras del mundo, ha sido galardonada con la Certificación BASC por parte de Business Alliance for Secure Commerce (BASC) Capítulo Panamá. Esta certificación representa un paso significativo en el compromiso de ONE Panamá con la promoción del comercio internacional seguro y confiable.

La Certificación BASC, emitida por la World BASC Organization, una organización internacional sin ánimo de lucro, tiene un impacto regional sustancial, estimado entre 15 y 20 mil millones de dólares en el movimiento de carga internacional. Este reconocimiento garantiza que ONE Panamá cumple con los rigurosos estándares de seguridad establecidos por BASC, fortaleciendo así la confianza en su capacidad para gestionar la carga de manera segura y eficiente.

El evento de entrega de la certificación contó con la presencia de destacadas personalidades del ámbito empresarial y gubernamental, incluyendo al ministro de Facilitación de la Inversión Privada, José Alejandro Rojas, y el presidente y CEO de ONE Panamá, Julio De la Lastra, entre otros.

Giomar González, directora ejecutiva de BASC Panamá, destacó la importancia de esta certificación para ONE Panamá, subrayando su compromiso con la excelencia en la gestión de carga contenerizada y su contribución al desarrollo del comercio internacional seguro en la región.

“Sin duda la certificación BASC, basada en procesos y gestión de riesgos, posiciona a la naviera ONE como una de las principales en el mundo que afianza su futuro en una cultura de seguridad, transparencia y cumplimiento. Para nuestro hub logístico de clase mundial es muy importante contar con empresas certificadas en comercio internacional seguro, pues es la mejor evidencia del desarrollo de una política marítima y portuaria, que posiciona a Panamá como un eje de comercio y de movimiento de carga internacional y de contenedores”.

Julio De la Lastra, presidente y CEO de ONE Panamá, dijo que el Certificado BASC representa un hito significativo hacia la excelencia en materia de seguridad y control dentro de la cadena de suministro.

“El certificado BASC no es solo un símbolo de nuestro compromiso con la seguridad, también representa una herramienta que nos permitirá fortalecer la confianza con nuestros clientes y socios económicos. Este reconocimiento nos ha brindado oportunidades en el mercado global, al demostrar que estamos a la altura de los más altos estándares internacionales. Obtener este certificado ha sido un proceso desafiante, casi 12 meses, pero también gratificante. Nos ha permitido revisar y mejorar nuestros procedimientos internos, fortalecer nuestras medidas de seguridad y aumentar la conciencia de nuestros colaboradores sobre la importancia de la seguridad en la cadena de suministro”.

Panama Canal Railway también está en proceso de recibir la certificación BASC.

Seguridad en la cadena de suministro

En el marco de la entrega del Certificado BASC; el director general de Georgia Tech, Jorge Barnett, presentó un tablero conformado por indicadores locales e internacionales que muestran los riesgos en la cadena de suministro del país, proyecto elaborado con la colaboración de BASC Panamá.

Incluye temas como desempeño logístico, comercio ilícito, medioambiente, geopolítica, terrorismo, percepción de la corrupción y cómo es percibido Panamá desde afuera.

“El tablero muestra una serie de elementos que creemos que son relevantes de cómo visualizamos un hub seguro. Panamá se ha caracterizado por ser un conglomerado de clase mundial, sin embargo los riesgos que afectan a nuestro sistema, tanto internos como externos, inciden sobre la eficiencia operativa de las empresas, pero también en nosotros como consumidores y exponen a los actores a una serie de riesgos adicionales. Se cubren temas como la parte geopolítica y de paz y cómo afectan la ruta del Mar Rojo. Los riesgos nos atacan en todas las direcciones y nos corresponde estar listos”, explicó.