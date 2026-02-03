Justicia comunitaria se fortalece en Panamá con nueva Casa de Paz en Don Bosco

Inauguran en Don Bosco el primer Juzgado Comunitario con modelo de expediente digital

• La ministra Dinoska Montalvo presentó las nuevas instalaciones que integran tecnología y trazabilidad para optimizar la resolución alterna de conflictos en el corregimiento.

(03/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Con el objetivo de descentralizar el acceso a la ley y promover la convivencia pacífica, se realizó la inauguración oficial del Juzgado Comunitario de Don Bosco. El acto contó con la participación de la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, quien presentó estas instalaciones como una casa modelo de la justicia comunitaria, diseñada para fortalecer la resolución alterna de conflictos y evitar la judicialización de casos menores.

Tecnología y modernización de la justicia local

Durante la ceremonia, la ministra Montalvo destacó que este nuevo despacho marca el inicio de una transformación en la gestión de los corregimientos. El modelo implementado en Don Bosco busca establecer un estándar de trazabilidad mediante el uso de tecnología, con el fin de retomar el sistema de expediente digital. Según explicó la titular de Gobierno, la meta es brindar al usuario una experiencia formal y eficiente que supere los métodos utilizados anteriormente, permitiendo que la justicia sea más cercana y accesible para todos los ciudadanos.

Impacto directo en el corregimiento de Don Bosco

El representante de Don Bosco, Pier Janson, expresó su satisfacción al concretar esta obra en conjunto con el Ministerio de Gobierno, señalando que durante años la comunidad dependió de la atención en Juan Díaz por la falta de una sede propia. Por su parte, el juez designado para este despacho, Carlos Moreno, reafirmó su compromiso de ejercer una labor que satisfaga las necesidades de la comunidad. Residentes del área, representados por la ciudadana María Ruíz, manifestaron que la llegada de esta Casa de Paz era una de las solicitudes más esperadas por los vecinos para resolver diferencias locales de manera expedita.

Servicios y horarios de atención

El Juzgado Comunitario de Don Bosco operará en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. La atención estará enfocada en casos de menor complejidad, donde se dará prioridad absoluta al diálogo, la mediación y la conciliación. El centro cuenta con personal capacitado y espacios adecuados para asegurar que los procesos se realicen bajo principios de transparencia y dignidad, consolidando así los lazos comunitarios y la paz social en el sector.

