Inauguran Juzgado Comarcal Ngäbe-Buglé, con sede en Llano Tugrí

(12/Mar/2022 – web) Panamá.- La Magistradas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) María Eugenia López Arias (Presidenta), Miriam Yadira Cheng Rosas y María Cristina Chen Stanziola, inauguraron la mañana de este viernes, 11 de marzo de 2022, las nuevas y modernas instalaciones del Juzgado Comarcal Ngäbe-Buglé, ubicado en Llano Tugrí. En este acto también participaron la Directora de Programa y Operaciones de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Melissa Flynn; el Juez Comarcal de Ngäbe Buglé, Roberto Sire González y la Cacica General de la Comarca Ngäbe-Buglé, Elena Cruz Guerra.

Las palabras de inauguración fueron ofrecidas por la Magistrada Presidenta de la CSJ quien manifestó lo siguiente: “La construcción de esta obra ha sido posible gracias a la colaboración de la propia comunidad de Llano Tugrí, que a través de su Comité donó al Órgano Judicial el terreno de 2,299.93 metros cuadrados en el que se levantó esta edificación y el apoyo decisivo de la UNODC en la implementación del Programa “Consolidación de la Reforma Procesal Penal en Panamá”.

“Este Juzgado Comarcal de Llano Tugrí, además es la expresión del compromiso y responsabilidad que afirma el Órgano Judicial con nuestros pueblos indígenas y en particular, con las etnias Ngäbe y Buglé, en cuanto a propiciar las condiciones necesarias para que, efectivamente tengan entero acceso a la justicia. Para nosotros es prioridad que el funcionario judicial que aquí sirve, no solo esté cualificado, y sea íntegro y transparente, sino que, por sobre todo, sea sensible a las necesidades de los usuarios de esta localidad”, acotó la magistrada López Arias.

Igualmente, la Magistrada López Arias durante su discurso, exhortó a las mujeres de la Etnia Ngäbe Buglé perseguir sus sueños y que sigan el ejemplo de Jilma González, una Servidora Judicial que es modelo de superación personal, toda vez que salió de la Comarca y hoy ocupa una alta posición en el Órgano Judicial.

Por su parte, el Juez Comarcal de Ngäbe Buglé, Roberto Sire González, agradeció el apoyo de los Magistrados del Pleno de la CSJ por las gestiones realizadas para la consecución de esta importante obra, al tiempo que manifestó que: “la justicia que impartimos, es un servicio a la ciudadanía, especialmente para los que se encuentran en alto riesgo, en este territorio comarcal”.

Posteriormente, las Magistradas de la CSJ, junto a los Jueces y demás invitados especiales realizaron el corte de cinta y la develación de la placa conmemorativa de las nuevas y modernas instalaciones de esta dependencia del Órgano Judicial en la Comarca Ngäbe Buglé. También, hicieron un recorrido por las instalaciones del Juzgado, que se encuentran dotadas con equipo mobiliario y tecnología de punta, a un costo aproximado de B/.771,387.98, en beneficio de los usuarios del servicio público de Administración de Justicia.

En el acto de inauguración también participaron los Jueces Municipales de Besiko y Nürüm, Olga Rodríguez Palacio y Juan Carlos Cire, respectivamente; el Magistrado del Tribunal Superior de Apelaciones del Tercer Distrito Judicial de Chiriquí, José Israel Correa; el Director del Instituto Nacional de la Defensa Pública, Danilo Montenegro; la Secretaria de Comunicación, María Victoria González Jiménez; Jueces y Servidores Judiciales y Administrativos del Tercer Distrito Judicial; autoridades tradicionales de la Comarca Ngäbe Buglé e invitados especiales.

El Juzgado Regional de Llano Tugrí, que brindará servicios judiciales a la población que reside en la Comarca Ngäbe Buglé, fue construido mediante el Convenio PANZ-41, firmado entre el Órgano Judicial y la UNODC, para desarrollar el Proyecto de la Reforma Procesal Penal en Panamá.

