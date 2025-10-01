La ciencia panameña se reúne en el Congreso Apanac 2025 con más de 1,500 participantes

Inauguran Congreso Apanac 2025 celebrando 40 años de excelencia científica en Panamá

• La Asociación Panameña para el Avance de la Ciencia (Apanac) celebra sus 40 años con el XX Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología , dedicado al investigador Luis D’Croz.

(1/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El XX Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología – Apanac 2025, el evento de mayor trascendencia para la comunidad investigadora panameña, fue formalmente inaugurado el pasado 30 de septiembre. Las jornadas, que se extenderán hasta el 3 de octubre, congregan a más de 1,500 participantes provenientes de la academia, el sector gubernamental, la industria y la sociedad en general, con el fin de abordar los principales desafíos de la nación.

Organizado por la Asociación Panameña para el Avance de la Ciencia (Apanac) y contando con el respaldo de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), el congreso se celebra en el Marriott Panama Hotel de Albrook Mall. Esta edición está dedicada a la memoria del investigador Luis D’Croz y lleva el lema “Cuatro décadas de impacto global y excelencia científica en Panamá”, marcando el 40 aniversario de Apanac y la vigésima edición del encuentro.

Ciencia como Motor del Progreso Nacional

Durante la ceremonia inaugural, el Dr. Ariel Magallón, presidente del congreso, destacó la importancia del evento como herramienta de cambio. Según Magallón, el conocimiento científico que se expondrá «demostrará que la ciencia es el motor indiscutible del progreso y que estos hallazgos deben ser la hoja de ruta para enfrentar los desafíos de nuestro país, consolidando la investigación panameña como un referente regional».

Por su parte, el Dr. Eduardo Ortega Barría, secretario nacional de la Senacyt, resaltó el legado de la asociación: «Hace cuarenta años, un grupo de visionarios fundó Apanac con la convicción de que la ciencia y la tecnología son pilares fundamentales para el desarrollo nacional. Y el tiempo les ha dado la razón». El Dr. Ortega Barría añadió que esta vigésima edición se consolida como la plataforma más relevante para difundir trabajos de vanguardia con impacto no solo local, sino también con potencial de proyección internacional.

Ejes Temáticos y Programa Extenso

El congreso se desarrolla a lo largo de cuatro días de intensa actividad, estructurados en siete ejes temáticos esenciales para el desarrollo sostenible y la innovación:

• Sostenibilidad y medio ambiente

• Ciencias naturales y exactas

• Ingeniería y tecnologías

• Salud y biomedicina

• Agroalimentación

• Ciencias sociales, jurídicas, humanísticas y de la educación

• Investigaciones interdisciplinarias y temáticas emergentes

La agenda académica cuenta con la participación de 20 expositores internacionales y 10 nacionales en conferencias magistrales, además de 22 simposios, 10 mesas redondas, 8 foros multisectoriales y 3 talleres de alta especialización.

Reconocimientos al Mérito Científico

En la apertura del congreso, se entregaron distinciones a varios investigadores por su trayectoria y contribución, incluyendo a Yéssica Sáez Barrios, Martín Candanedo, Johanna Ku, Rolando Gittens, José Calzada y Bruno Zachrisson.

El cierre del evento, programado para el 3 de octubre, será escenario de la entrega de galardones emblemáticos que reconocen la excelencia investigativa, como el Premio a la Excelencia en la Investigación (B/.5,000), la Medalla Ana Sánchez Urrutia (B/.1,500) para mujeres investigadoras, y la Medalla Mahabir P. Gupta (B/.2,500) para científicos emergentes. Adicionalmente, Apanac ha otorgado 400 becas a estudiantes de licenciatura y maestría para facilitar su participación en el encuentro.