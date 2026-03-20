Ministra de Trabajo resalta que la independencia económica de la mujer transforma comunidades

• A través del trabajo organizado y la capacitación, el Gobierno Nacional busca fortalecer la independencia económica de la mujer para generar estabilidad en los entornos familiares y locales.

(20/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Los Santos, Panamá.- La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz de Cedeño, afirmó que alcanzar la independencia económica de la mujer permite transformar integralmente su entorno familiar y comunitario. Estas declaraciones se dieron durante una jornada del programa Impulso Mujer realizada en el distrito de Las Tablas, provincia de Los Santos, donde se resaltó la importancia de la capacitación y el emprendimiento para las jefas de hogar panameñas.

Fortalecimiento del cooperativismo y la estabilidad

Durante su intervención, la titular de la cartera laboral subrayó que el cooperativismo constituye la esencia del trabajo de artesanos, agricultores y educadores que impulsan el país. Según Muñoz de Cedeño, este modelo de organización no solo genera beneficios económicos en los entornos locales, sino que también contribuye a la estabilidad emocional de las participantes y sus familias.

La ministra reiteró que el trabajo organizado es una vía fundamental para el desarrollo sostenible. En sus palabras, la institución busca sembrar la semilla de la cooperación para cosechar progreso, proporcionando herramientas que permitan a más ciudadanas transformar sus realidades mediante un empleo digno y una estructura organizada.

Formalización de la Cooperativa Nilsa Cedeño

En el marco de este evento, se procedió a la entrega formal de la personería jurídica a la Cooperativa de Servicios Múltiples Artesana Nilsa Cedeño (COOSARNIC). Esta organización está integrada por 25 mujeres artesanas residentes en el distrito de Las Tablas. La directiva de la nueva cooperativa está liderada por Marta Díaz en la presidencia, acompañada por Daris Díaz como secretaria y Viodelda Vásquez en la tesorería, quienes asumirán la gestión de este proyecto enfocado en la productividad local.

Articulación interinstitucional y políticas públicas

La actividad contó con el respaldo de diversas entidades aliadas, entre las que destacan el Ministerio de Cultura, el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) y el Ministerio de la Mujer. Estas instituciones trabajan de manera conjunta con el Mitradel para fortalecer la inclusión social y el empoderamiento femenino en todo el territorio nacional.

Estas iniciativas se ejecutan bajo la administración del presidente de la República, José Raúl Mulino, como parte de las políticas públicas orientadas a reducir las brechas sociales y ampliar las oportunidades de desarrollo para la población panameña.

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