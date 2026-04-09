Científicos de INDICASAT-AIP se capacitan en formulación de políticas y bioinnovación

A través de una serie de talleres especializados, investigadores de INDICASAT-AIP fortalecerán sus capacidades para traducir el conocimiento científico en soluciones concretas para los desafíos nacionales.
Alianza estratégica entre INDICASAT-AIP y la Asamblea Nacional fortalece la biotecnología
• La Asamblea Nacional de Panamá y el centro de investigación establecen un puente estratégico para integrar la evidencia científica en la toma de decisiones públicas.
(09/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Con el propósito de fortalecer el papel de la ciencia en la construcción de políticas públicas basadas en evidencia, los científicos de INDICASAT-AIP participarán durante el mes de abril en tres talleres denominados “Herramientas para el Análisis y Formulación de Políticas Públicas”. Esta iniciativa, que cuenta con la Asamblea Nacional de Panamá como contraparte, busca preparar a la comunidad científica para participar de manera activa en los espacios donde se definen decisiones clave para el desarrollo del país.
La jornada formativa responde a una visión institucional clara: consolidar a INDICASAT-AIP no solo como un referente en investigación, sino también como un Centro de Pensamiento en biotecnología y bioinnovación. El objetivo es que la institución aporte conocimiento técnico y propuestas estratégicas para atender los grandes desafíos nacionales en áreas como salud, competitividad y desarrollo sostenible.
Ciencia y toma de decisiones
Para que el conocimiento generado en los laboratorios tenga un impacto real en la esfera pública, es necesario fortalecer la capacidad de los científicos para analizar contextos institucionales y comunicar evidencia de manera útil. Estos talleres representan una oportunidad estratégica para tender puentes entre la investigación de alto nivel y los mecanismos mediante los cuales se diseñan y aprueban las leyes en el sector público.
El Dr. Timothy Thomson, Director de INDICASAT-AIP, destacó que la ciencia no solo debe generar conocimiento de excelencia, sino transformar ese saber en soluciones para el país. Thomson subrayó que la participación de la Asamblea Nacional es fundamental para acercar el rigor científico a los espacios de deliberación donde se define el futuro de Panamá.
Un diálogo orientado a resultados
Por su parte, el H.D. Miguel Ángel Campos Lima señaló que el desafío actual es lograr que el conocimiento incida efectivamente en las decisiones públicas. La creación del Centro de Pensamiento en biotecnología y bioinnovación permitirá un diálogo más directo y práctico, facilitando que la Asamblea Nacional tome decisiones mejor informadas y avance hacia un modelo de desarrollo innovador basado en evidencia.
Esta articulación permitirá a los investigadores comprender a fondo cómo operan los entornos legislativos, promoviendo una relación estrecha entre la institucionalidad y el desarrollo científico. Con esta iniciativa, INDICASAT-AIP reafirma su vocación de ser un actor clave en la conversación nacional, asegurando que la ciencia panameña contribuya activamente a la construcción de políticas sustentadas y soluciones concretas para la sociedad.
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