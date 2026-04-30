INDICASAT-AIP y Asamblea Nacional impulsan leyes para fortalecer la biotecnología en Panamá

El Dr. Timothy Thomson y el diputado Miguel Ángel Campos Lima destacaron la importancia de articular la ciencia con la agenda pública para generar un nuevo modelo económico.
INDICASAT-AIP promueve la formulación de políticas públicas basadas en evidencia científica
• Investigadores y actores legislativos culminaron talleres estratégicos para conectar el conocimiento científico con la creación de propuestas de ley orientadas a la bioeconomía.
(30/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El INDICASAT-AIP y la Asamblea Nacional de Panamá culminaron una serie de tres talleres denominados “Herramientas para el Análisis y Formulación de Políticas Públicas”, los cuales subrayaron la urgencia de traducir el potencial científico del país en normativas legales. El objetivo central de estos encuentros, desarrollados junto al despacho del diputado Miguel Ángel Campos Lima, es impulsar la biotecnología y la bioinnovación como pilares de un modelo económico basado en el conocimiento.
Conexión entre ciencia y legislación
Las jornadas, realizadas los días 9, 23 y 29 de abril, facilitaron un espacio de intercambio entre investigadores y especialistas del ámbito legislativo. El balance de la actividad permitió identificar que, aunque Panamá posee talento e instituciones científicas sólidas, se requiere una mayor articulación con los centros de toma de decisiones para que la evidencia científica sea el insumo principal en la redacción de iniciativas de ley.
Ruta hacia la bioeconomía y la sostenibilidad
Durante las sesiones, se enfatizó que la bioeconomía representa una ruta viable para generar crecimiento y valor agregado. Los participantes señalaron que la biotecnología debe integrarse formalmente en la conversación legislativa para enfrentar desafíos en salud, ambiente y seguridad alimentaria. Asimismo, se destacó la importancia de que la comunidad científica comprenda el entorno institucional para participar con mayor incidencia en la construcción de políticas públicas nacionales.
Compromiso con el desarrollo nacional
El Dr. Timothy Thomson, director de INDICASAT-AIP, señaló en tercera persona que estos talleres representan una oportunidad real para convertir el conocimiento en una herramienta útil para el desarrollo del país. Por su parte, el diputado Miguel Ángel Campos Lima resaltó que la ciencia y la innovación deben estar al servicio de la sociedad y reafirmó su compromiso de seguir impulsando iniciativas que fortalezcan la investigación y la transparencia en la gestión pública.
Con este proceso, INDICASAT-AIP refuerza su posición como Centro de Pensamiento y referente técnico ante organismos internacionales, consolidando su papel como actor estratégico en el debate nacional sobre innovación y políticas públicas.
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