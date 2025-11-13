Movilidad Inteligente: Cómo inDrive refuerza la fluidez y seguridad con IA durante Fiestas Patrias

La Plataforma inDrive u tiliza IA para o ptimizar la m ovilidad en Días Festivos de Panamá

• La IA analiza en tiempo real factores como horarios, eventos y patrones históricos, buscando equilibrar la oferta y la demanda para beneficio de usuarios y conductores.

(13/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- En Panamá, los días festivos, que abarcan desde las fiestas patrias hasta la Navidad y el Año Nuevo, generan una transformación en el ritmo urbano, caracterizada por un aumento significativo en el movimiento: calles más concurridas, desfiles, reuniones y celebraciones. Frente a este panorama, la tecnología se ha convertido en un aliado esencial para quienes buscan moverse con libertad y evitar contratiempos. La inteligencia artificial (IA) no solo optimiza rutas, sino que también ayuda a predecir cómo, cuándo y hacia dónde se desplazan las personas, permitiendo a plataformas como inDrive prepararse de manera anticipada para los momentos de mayor demanda.

Innovación Predictiva en la Movilidad Urbana

Una de las innovaciones más destacadas en este sector es la impulsada por inDrive, la plataforma global de movilidad que opera en más de 982 ciudades de 48 países, incluyendo Panamá. La aplicación utiliza sistemas predictivos basados en IA que analizan en tiempo real diversos factores como la ubicación, los horarios, las condiciones climáticas, los eventos locales y los patrones históricos de desplazamiento. Este análisis permite predecir los picos de demanda y optimizar la experiencia tanto para los conductores asociados como para los pasajeros.

Santiago Aguilar, Country Lead para Centroamérica en inDrive, explicó que “la inteligencia artificial permite anticipar el movimiento humano y responder a él de forma más eficiente y justa. Durante los días festivos, cuando la ciudad se transforma, esta tecnología contribuye a equilibrar la oferta y la demanda, evitando tiempos de espera prolongados y garantizando que los usuarios lleguen a su destino con tranquilidad”.

Crecimiento Urbano y la Solución Tecnológica

Según el Informe Urbano de América Latina y el Caribe 2024 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la región se encuentra en un momento decisivo en materia de movilidad, con más de 200 millones de viajes urbanos diarios y una proyección de aumento del 18% para 2030. Este crecimiento, impulsado por la expansión de las ciudades y la adopción de nuevas tecnologías, representa una oportunidad para transformar la movilidad urbana.

En este contexto, plataformas como inDrive demuestran cómo la inteligencia artificial puede anticipar la demanda y optimizar los desplazamientos, contribuyendo a una movilidad más fluida, equitativa y alineada con las necesidades reales de los ciudadanos. Los modelos de IA de inDrive identifican zonas de alta demanda y orientan a los conductores hacia las mejores áreas para posicionarse, optimizando así su tiempo y sus ganancias.

Adicionalmente, el modelo de negociación directa de la plataforma, que permite a usuarios y conductores acordar los precios libremente, fomenta un ecosistema más equitativo y transparente, incluso durante los días de mayor movimiento en Panamá.

Seguridad y Conducción Consciente

Pese a los avances tecnológicos, la plataforma enfatiza que los buenos hábitos de los usuarios y conductores siguen siendo la base de una movilidad segura. Por ello, durante la temporada festiva, inDrive promueve una conducción más consciente e invita a los usuarios a:

• Planificar sus viajes con antelación.

• Verificar los datos del conductor asignado.

• Utilizar puntos de encuentro seguros.

• Optar por no conducir si se planea consumir alcohol.

Estas acciones, aunque sencillas, son esenciales para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los usuarios de la vía durante las celebraciones.

