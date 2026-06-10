Aggreko potencia su industria logística en Panamá con inversión millonaria para la región

La empresa Aggreko reafirma a Panamá como su centro operativo clave en las Américas, aprovechando la infraestructura local para gestionar inventarios, distribución y manufactura de energía.
Panamá se consolida como hub estratégico para la industria logística de Aggreko
• Tras anunciar una inversión de 216 millones de dólares para Latinoamérica, Aggreko destaca la ventaja competitiva de Panamá para liderar proyectos energéticos y de respuesta rápida.
(10/Jun/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Un entorno de conectividad global y una infraestructura robusta han convertido a Panamá en el eje central de las operaciones de Aggreko para el mercado de las Américas. La industria logística nacional es el factor diferenciador que permite a la compañía centralizar la gestión de inventarios, la distribución de equipos y la manufactura de generadores, garantizando una respuesta eficiente ante las demandas energéticas de la región.
Panamá como centro de operaciones regional
Desde 2019, Aggreko ha optimizado su modelo de negocio en el país, integrando sus capacidades para atender proyectos complejos y emergencias. Según Márcio Marques, Head of Operations de Aggreko para Latinoamérica, la capacidad de movilizar energía y ofrecer una atención personalizada son pilares fundamentales de su servicio. «Panamá nos ofrece una velocidad de reacción que nuestros clientes necesitan cuando la energía falla», señaló Marques. El equipo local, compuesto por más de 100 especialistas, juega un papel vital en el desarrollo de soluciones técnicas y la transferencia de conocimiento hacia otros mercados internacionales.
El crecimiento de la empresa en 2026 está respaldado por una inversión de 216 millones de dólares para Latinoamérica. La posición de Panamá, con acceso directo al Pacífico y al Caribe, junto con la agilización de trámites aduaneros, permite a la compañía cumplir con la puesta en marcha de proyectos en un plazo máximo de 15 días. Desde 2022, el centro logístico ha fabricado más de 500 equipos y distribuido más de 650 megavatios hacia países como Ecuador, Colombia, Brasil, Chile y diversas naciones del Caribe.
Sostenibilidad y transición energética
Además de la manufactura, Aggreko mantiene un compromiso firme con la transición energética en sectores como minería, petróleo y gas. La compañía prioriza el desarrollo de sistemas de energía solar, almacenamiento con baterías y microredes, alineándose con las necesidades de descarbonización de sus clientes. De cara al futuro, Aggreko continúa expandiendo el uso de gas natural y soluciones híbridas, consolidándose no solo como un proveedor de equipos, sino como un consultor estratégico enfocado en la eficiencia y la seguridad energética sostenible.
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