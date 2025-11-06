Informe global: Gunayala, modelo de soberanía indígena, enfrenta riesgos ante presiones extractivas

Presión extractiva en Mesoamérica: Gunayala es ejemplo global de protección climática

• Un nuevo informe global destaca al territorio panameño de Gunayala como modelo de gobernanza ancestral y protección de la naturaleza, pero advierte sobre riesgos crecientes por el avance de la minería y el petróleo.

(06/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Un informe publicado por la Alianza Global de Comunidades Territoriales (GATC), Earth Insight, la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB) y otras organizaciones lideradas por Pueblos Indígenas, revela una presión industrial sin precedentes sobre los territorios de estos pueblos en Mesoamérica. El análisis destaca a Gunayala, un territorio panameño que en 2025 celebra 100 años de autonomía indígena, como un modelo global de sostenibilidad, gobernanza ancestral y protección de la naturaleza. Sin embargo, el reporte advierte que estos logros no están garantizados y enfrentan riesgos latentes.

Presión extractiva amenaza a Mesoamérica

De acuerdo con el análisis, 18,7 millones de hectáreas, equivalentes al 17% de las tierras de Pueblos Indígenas y comunidades locales en Mesoamérica, se encuentran bajo concesiones mineras, lo que representa la presión extractiva más extensa de la región. Las amenazas vinculadas al petróleo y gas, el narcotráfico, la tala y el desplazamiento forzado también están en aumento en el corredor estratégico que conecta a las Américas.

El estudio, titulado Territorios de Pueblos Indígenas y Comunidades Locales en la Primera Línea: Mapeo de amenazas y soluciones en las mayores selvas tropicales del mundo, subraya que las presiones latentes ya afectan a países vecinos. Por ejemplo, 3,7 millones de hectáreas de territorios indígenas enfrentan amenazas relacionadas con concesiones de petróleo y gas, y Nicaragua registró la mayor pérdida de bosque primario del mundo el año pasado.

Gunayala: Modelo de gobernanza indígena

El informe resalta que el sistema de autogobierno gunadule demuestra que es posible sostener simultáneamente a los pueblos y a los ecosistemas. Esto se logra mediante economías basadas en la naturaleza, prácticas colectivas y conocimiento tradicional. Las comunidades gunas han protegido sus tierras con protocolos culturales y ecológicos propios, gestionando de forma efectiva el turismo sostenible, la conservación del bosque y su soberanía cultural.

La autonomía de Gunayala, construida durante un siglo de lucha y organización, podría verse amenazada si no se refuerzan los derechos territoriales y se previenen las presiones extractivas latentes. El estudio enfatiza que un futuro justo y sostenible depende de «reconocer nuestro liderazgo y garantizar los recursos necesarios para proteger el patrimonio vivo de Mesoamérica», según palabras de Levi Sucre Romero, líder de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques.

Además de Gunayala, el informe destaca otras experiencias como la gestión comunitaria en Petén, Guatemala, con deforestación casi nula, y los logros en la Sierra Norte de Puebla, México, donde mujeres y jóvenes han impulsado la restauración ecológica y la suspensión de concesiones gracias a acciones legales.

Demandas urgentes ante la COP30

Publicado en vísperas de la COP30 en Brasil, el informe busca influir en la agenda climática global, destacando que los derechos territoriales son inseparables de las metas climáticas y de biodiversidad. El documento se basa en la Declaración de Brazzaville y articula cinco demandas urgentes a nivel global:

1. Reconocer los derechos territoriales.

2. Garantizar el consentimiento libre, previo e informado.

3. Financiamiento directo a comunidades.

4. Protección de la vida de defensores.

5. Integración del saber indígena en políticas globales.

Juan Carlos Jintiach, secretario ejecutivo de la GATC, concluyó que sin acciones decisivas para respetar los derechos y apoyar la gestión indígena del territorio, «la humanidad no cumplirá sus metas climáticas y de biodiversidad».